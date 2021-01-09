В рубрику "Сообщи свою новость" написал Виталий:
- Сегодня многие жители нашего дома испытали шок. Какой-то "любитель животных" вот так запросто взял и выбросил своего питомца на помойку, слегка запихав в пакеты. Даже в контейнере не "похоронили", хотя они все были почти пустые. И, скорей всего, собаку выбросили из проезжающей машины, второпях. Хотелось бы спросить, а что, так тоже можно?
Мертвую собаку выбросили возле мусорного контейнера в Бердске
17:02 09.01.2021
И, скорей всего, собаку выбросили из проезжающей машины, второпях. Хотелось бы спросить, а что, так тоже можно?
В рубрику "Сообщи свою новость" написал Виталий:
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Мертвую собаку выбросили возле мусорного контейнера в Бердске
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