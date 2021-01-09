Мертвую собаку выбросили возле мусорного контейнера в Бердске

И, скорей всего, собаку выбросили из проезжающей машины, второпях. Хотелось бы спросить, а что, так тоже можно?

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Виталий:

- Сегодня многие жители нашего дома испытали шок. Какой-то "любитель животных" вот так запросто взял и выбросил своего питомца на помойку, слегка запихав в пакеты. Даже в контейнере не "похоронили", хотя они все были почти пустые. И, скорей всего, собаку выбросили из проезжающей машины, второпях. Хотелось бы спросить, а что, так тоже можно?