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Огонь уничтожил котельную в частном доме в Бердске. Пожар тушили 2,5 часа

17:37 09.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Ликвидация огня усложнялась тем, что прокладывать пожарный рукав пришлось на расстоянии 100 метро. Вторая квартира в горевшем доме на уд. Б. Хмельницкого не пострадала.

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В Бердске пожарные потушили частный дом, сообщили в субботу в управлении МЧС по Новосибирской области.

9 января в 8:29 на ул. Б. Хмельницкого загорелся частный дом. В результате пожара в квартире №1 в помещении котельной огнем повреждены потолочные перекрытия. Квартира №2 огнем не повреждена.

В 10:57 пожар был потушен. От автоцистерны прокладывалась магистральная линия от пожарного гидранта на расстоянии 100 м. На тушение привлекались 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб установят дознаватели ОНД.

котел пожар тушили частный дом ГУ МЧС по НСО
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