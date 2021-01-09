09.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Потеряна связь с Boeing 737 в Индонезии: Самолет потерял за минуту 10 000 футов высоты

18:31 09.01.2021 Фото: Википедии
0

Рейс следовал из Джакарты в Понтианак. Сообщается, что на борту находятся более 50 пассажиров.

% name% title
В Индонезии потеряли связь с вылетевшим из Джакарты Boeing 737-500

В Индонезии потеряли связь с Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, подтвердил представитель Поисково-спасательного управления Юсуф Латиф.

Первоначально об этом сообщил портал Flightradar24. По его данным, сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 7:40.27 по времени UTC (10:40 мск).

Менее чем за минуту самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета лайнера из аэропорта Джакарты, говорится в сообщении.

Рейс следовал из Джакарты в Понтианак. Сообщается, что на борту находятся более 50 пассажиров, передает РИА Новости.

аэропорт вылет пассажир потеряли
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Разбился самолет?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Все дни поминовения усопших в 2021 году: Как нужно поминать родных? Поминальная молитва
20:00 09-01-2021
Все дни поминовения усопших в 2021 году: Как нужно поминать родных? Поминальная молитва
Эксперты не ждут существенного снижения ставок по ипотеке в 2021 году
19:30 09-01-2021
Эксперты не ждут существенного снижения ставок по ипотеке в 2021 году
Кого можно брать в крестные, а кого нельзя? Как проходит обряд крещения
19:00 09-01-2021
Кого можно брать в крестные, а кого нельзя? Как проходит обряд крещения
Потерпел крушение пассажирский Boeing 737 в Индонезии. Он упал в море 1
18:43 09-01-2021
Потерпел крушение пассажирский Boeing 737 в Индонезии. Он упал в море
Потеряна связь с Boeing 737 в Индонезии: Самолет потерял за минуту 10 000 футов высоты
18:31 09-01-2021
Потеряна связь с Boeing 737 в Индонезии: Самолет потерял за минуту 10 000 футов высоты
Чего никогда нельзя делать в доме. Важные запрещающие приметы от бед и несчастий
18:30 09-01-2021
Чего никогда нельзя делать в доме. Важные запрещающие приметы от бед и несчастий
Погибла семья: Траур по жертвам снежной лавины объявили в Норильске
18:15 09-01-2021
Погибла семья: Траур по жертвам снежной лавины объявили в Норильске
Рецепт против коронавируса: Есть апельсиновый лед рекомендует врач
18:08 09-01-2021
Рецепт против коронавируса: Есть апельсиновый лед рекомендует врач
Странный дым из труб ТЭЦ напугал жителей Новосибирска
17:51 09-01-2021
Странный дым из труб ТЭЦ напугал жителей Новосибирска
БердскОгонь уничтожил котельную в частном доме в Бердске. Пожар тушили 2,5 часа
17:37 09-01-2021
Огонь уничтожил котельную в частном доме в Бердске. Пожар тушили 2,5 часа