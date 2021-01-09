Потеряна связь с Boeing 737 в Индонезии: Самолет потерял за минуту 10 000 футов высоты

Рейс следовал из Джакарты в Понтианак. Сообщается, что на борту находятся более 50 пассажиров.

В Индонезии потеряли связь с вылетевшим из Джакарты Boeing 737-500

В Индонезии потеряли связь с Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, подтвердил представитель Поисково-спасательного управления Юсуф Латиф.

Первоначально об этом сообщил портал Flightradar24. По его данным, сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 7:40.27 по времени UTC (10:40 мск).

Менее чем за минуту самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета лайнера из аэропорта Джакарты, говорится в сообщении.

Рейс следовал из Джакарты в Понтианак. Сообщается, что на борту находятся более 50 пассажиров, передает РИА Новости.