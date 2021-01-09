Потерпел крушение пассажирский Boeing 737 в Индонезии. Он упал в море

По словам капитана корабля береговой охраны, в воде нашли обломки лайнера авиакомпании Sriwijaya Air и тела пассажиров.

Самолет упал в море

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в море после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное телевидение.

По словам капитана корабля береговой охраны, в воде нашли обломки лайнера и тела пассажиров.

По данным портала Flightradar24, связь с рейсом SJ182 была потеряна в 7:40 по времени UTC (10:40 мск). Это произошло через четыре минуты после того, как самолет вылетел из аэропорта Джакарты.

Менее чем за минуту он потерял более 10 тысяч футов высоты. Самолет направлялся из Джакарты в Понтианак. На борту находились более 50 пассажиров.