Потерпел крушение пассажирский Boeing 737 в Индонезии. Он упал в море

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в море после вылета из аэропорта Джакарты, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное телевидение.
По словам капитана корабля береговой охраны, в воде нашли обломки лайнера и тела пассажиров.
По данным портала Flightradar24, связь с рейсом SJ182 была потеряна в 7:40 по времени UTC (10:40 мск). Это произошло через четыре минуты после того, как самолет вылетел из аэропорта Джакарты.
Менее чем за минуту он потерял более 10 тысяч футов высоты. Самолет направлялся из Джакарты в Понтианак. На борту находились более 50 пассажиров.
Кстати говоря, по двум прошлым авариям боингов-737 в индонезии и эфиопии намедни принято решение о наложении штрафа на компанию боинг - $2,5млрд. Хитрость пиндосов даже здесь - "основная часть штрафа будет перечислена министерству юстицЫи сша, что позволит избежать частных исков от родственников погибшЫх в катастрофах"! Вот так вот они сами в свой карман штрафуют! Фарисеи!