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Лия Ахеджакова с коронавирусом госпитализирована в Москве

20:12 09.01.2021 Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Лия Ахеджакова уже третий день находится в городской больнице. Госпитализирована поле положительного результата на коронавирус.

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Лия Ахеджакова уже третий день находится в городской больнице. Госпитализирована поле положительного результата на коронавирус

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова доставлена в одну из московских больниц с коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС сообщил представитель актрисы Ефим Спектор.

"Она уже третий день находится в городской больнице. Госпитализирована поле положительного результата на коронавирус", - сказал Спектор.

Он уточнил, что актриса проходит лечение в обычной, не реанимационной палате. "Она нормально держится", - отметил он.

Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске (Украинская ССР). С 1977 года служит в "Современнике". Она играла в таких спектаклях, как "Спешите делать добро" Михаила Рощина, в "Квартире Коломбины" Людмилы Петрушевской, "Восточной трибуне" Александра Галина, "Виндзорских насмешницах" Уильяма Шекспира.

Ахеджакова также снималась в знаковых картинах Эльдара Рязанова - в "Иронии судьбы", "Служебном романе", "Гараже", в "Старых клячах" и "Небесах обетованных". Сотрудничала со многими отечественными режиссерами: Инной Туманян ("Когда я стану великаном"), Алексеем Германом ("Двадцать дней без войны"), Владимиром Меньшовым ("Москва слезам не верит"), Аллой Суриковой ("Московские каникулы"), Кириллом Серебренниковым ("Изображая жертву" и "Лето"). Всего на счету актрисы свыше 50 киноролей.

коронавирус Лия Ахеджакова
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