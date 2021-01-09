Бердск привлекает инвесторов круче Новосибирска

Среди городских округов лидером рейтинга стал Бердск — 122,5 млн руб. инвестиций. Следом за ним расположился Новосибирск (117,5 млн руб.)

В ходе заседания Совета по инвестициям 10 декабря в правительстве Новосибирской области назвали самые инвестиционно привлекательные районы региона за 2020 год, пишет РБК.

Из доклада министра экономического развития региона Льва Решетникова следует, что самыми привлекательными для инвесторов, помимо регионального центра с объемом инвестиций 117 млн. руб, стали Сузунский (112,5 млн руб.), Тогучинский(109 млн руб.), Карасукский (108 млн руб.) и Краснозерский (106,5 млн руб.) районы.

Среди городских округов лидером рейтинга стал Бердск — 122,5 млн руб. инвестиций. Следом за ним расположился Новосибирск (117,5 млн руб.)

Кроме того, на заседании обсудили развитие инвестиционных площадок Новосибирской области — Южный ПЛП между Искитимом и Бердском, Биотехнопарк и Академпарк. Так же одобрили реализацию таких инвестиционных проектов, как тепличный комплекс в Тогучинском районе и предприятие по производству пластиковой тары в Сузуне.