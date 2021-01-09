Россиян в потерпевшем крушение самолете Sriwijaya Air рейса Джакарта-Понтианак не было

В настоящее время на месте крушения проводится поисковая операция. По данным авиакомпании, у самолёта ранее фиксировались технические неполадки.

По разным данным, на борту находились от 185 до 189 человек. Все они погибли

9 января 2021 года потерпел крушение самолёт «Sriwijaya Air», выполняющий рейс по маршруту Джакарта-Понтианак. Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан, сообщило посольство России в Индонезии.

По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолёта не было. Уточняем сведения.

Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение и затонул около индонезийского острова Ява. Boeing 737 пропал с радаров спустя 13 минут после взлёта. По разным данным, на борту находились от 185 до 189 человек. Все они погибли.