Самые важные викканские праздники 2021 года

Раньше Йоль длился более 10 дней, но в современной интерпретации это лишь один праздничный день, который нужно посвятить семье и домашним делам.



Колесо года — это восемь главных праздников у виккан

Колесо года — это восемь главных праздников у виккан. Эксперты рассказали, какие праздники будут отмечать последователи данной религии в 2021 году и какой тайный смысл в них заключен.

Викканские праздники напоминают о том, что человек и природа едины. Именно поэтому в такие дни стоит проводить больше времени на свежем воздухе. Энергетика человека в таком случае становится более сильной и невзгоды обходят его стороной.

Самайн — с 31 октября до 1 ноября

Самайн в 2021 году отмечается с вечера 31 октября до вечера 1 ноября. Это, пожалуй, важнейший праздник виккан. С него начинается Колесо года. В это время в древности отмечали завершение сбора урожая.

Если раньше праздник длился неделю, то сейчас он отмечается всего лишь сутки. В это время люди избавляются от всего ненужного. Это своего рода ритуал очищения себя и своей энергетики, ведь Самайн символизирует начало всего нового.

Йоль — 21 декабря

Йоль каждый год отмечается в день зимнего солнцестояния. Это важнейший праздник начала зимы. В этот день принято зажигать по свече в каждой из комнат дома. Днем все домочадцы готовятся к празднику, а вечером начинают пировать. Согласно традициям, веселье проходит в кругу семьи.

Раньше Йоль длился более 10 дней, но в современной интерпретации это лишь один праздничный день, который нужно посвятить семье и домашним делам.

Имболк — с 1 по 2 февраля

Данный праздник устраивается в честь грядущей весны. Да, до календарной весны еще далеко, но у зимы к этому времени уже не остается сил, и природа начинает медленно поворачиваться в сторону весны.

В 2021 году начало праздника придется на вечер 1 февраля, а закончится он вечером 2 числа. Как и в Самайн, в Имболк принято избавляться от старых вещей, наводить дома порядок. В этот день нужно прощать близких. У богини Бригиты можно попросить счастья в любви.

Остара — 20 марта

Этот праздник всегда отмечается в день весеннего равноденствия, который в 2021 году наступит 20 марта. Этот праздник посвящен богине плодородия Остаре. В этот день принято открывать дачный сезон.

В честь праздника окуривают дом благовониями, а также занимаются своим здоровьем. Остара связана с молодость и, красотой.

Белтейн — 1 мая

Это праздник, противоположный по значению Самайну. Отмечается он с вечера 30 апреля до вечера 1 мая. В этот день люди собирают цветы и зеленые ветви растений, чтобы украсить ими свой дом. Это время возрождения жизни.

Белтейн открывает цикл процветания. Это день любви и взаимопонимания. В этот день принято знакомиться с новыми людьми, делать добрые дела и дарить всем любовь.

Лита — 21 июня

Праздник середины лета, отмечающийся в день летнего солнцестояния. В 2021 году он наступит 21 июня. Главные символы Литы — береза, зверобой и белые лилии. Это большой праздник, время веселья.

С наступлением темноты в этот день принято зажигать костры и факелы. В древности было принято прыгать через костер. Этот день очень благоприятен для свадьбы и зачатия ребенка.

Лугнасад — 1 августа

Праздник начала сбора урожая и день встречи осени. Среди главных традиций праздника стоит выделить коллективную трапезу, во время которой на столе обязательно должны присутствовать хлеб, яблоки и мед.

В этот день в древности проводились ритуалы по защите скота. Одной из действующих современных традиций является организация ярмарки. В этот день принято ходить в гости, обмениваться нужными вещами, дарить подарки.

Мабон — 22 сентября

Этот праздник отмечается в день осеннего равноденствия, который в 2021 году наступит 22 сентября. Мабон — это время окончания сбора урожая, проводов лета и встречи осени.

В этот праздник принято проводить больше времени на природе, на солнце, потому что дальше световой день начнет убывать. На праздничный стол принято выставлять блюда из овощей, фруктов и зерна.

Во время этих праздников принято читать заговоры на здоровье, потому что в викканской религии большое значение уделяется силе человека — энергетической и физической. Пусть 2021 год будет для вас временем удачи.

Источник: dailyhoro.ru