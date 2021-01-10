Лунный календарь красоты на 2021 год

Календарь красоты помогает определить самые удачные дни для стрижки, покраски волос, косметических процедур. Порой бывает так, что прическа никак не получается, а макияж наносится криво. Вполне вероятно, эти дни не самые удачные по календарю красоты. Но если принимать его во внимание, тогда можно не испортить свою красоту, а подчеркнуть ее.
Ухаживание за своими волосами
В дни, когда Луна находится в таких знаках зодиака, как Рак, Скорпион и Рыбы, лучше всего не проводить никаких манипуляций с волосами. Ни о какой покраске, завивке даже речи быть не может. Мало того, не рекомендуется даже мыть локоны. Для стрижки не подойдут дни, когда Луна в Козероге или же в Овне. Но хорошо, когда ночное светило в знаках Дева, Весы, Лев, Телец, Близнецы, Стрелец или Водолей.
Важно понять, что у каждого из знаков зодиака есть свои определённые значения. Если Луна во Льве, то от завивки лучше всего попросту отказаться. Стрижка и прическа окажутся красивыми, освежат образ и даже омолодят его, если сделать их тогда, когда ночное светило в знаках Водолей или же Близнецы.
Стрижка волос под знаком Лев поможет сделать локоны более густыми. Ведь у этого животного не зря такая красивая грива. В дни новолуния и полнолуния нельзя краситься, завивать волосы и даже стричься. Ничего хорошего из этого не выйдет. В результате волосы могут начать активно выпадать, станут тусклыми, слабыми, непослушными и еще принесут много неприятностей.
Неудачными будут также два дня до и после полнолуния и новолуния. Отдельное внимание следует уделить окрашиванию. Для блондинок больше всего подойдут дни, когда Луна в знаках Близнецы, а также Весы и Водолей. Рыжим подойдут Лев, Овен и Стрелец. А вот брюнеткам лучше всего краситься в темный цвет в знаках Девы, Тельца или же Козерога. Если покрасить шевелюру, когда Луна убывает, то цвет будет дольше красоваться на ней.
Ухаживание за кожей
Всевозможные омолаживающие, а также укрепляющие, освежающие и восстанавливающие процедуры для омоложения лучше всего делать тогда, когда ночное светило растет. А при убывании можно позволить себе пилинг, удаление пятен, рубцов, веснушек и прочих недостатков. Не стоит вообще посвящать время процедурам с кожей, когда ночное светило находится в знаках Рак, Скорпион или Рыбы. Дело в том, что вполне вероятны аллергические реакции. Знаки Огня также не подходящие для подобного. Кожа может весьма долго быть красной и раздраженной. А вот Близнецы, Весы, Водолей, а также Телец, Дева и Козерог вполне подходят для процедур с кожей.
Эпиляция
Лучше всего удалять волосы, которые не нужны, в дни, когда ночное светило в знаках Рак, Скорпион или Рыбы, а также Козерог. Так, волосы могут уменьшиться. А вот при Деве, Льве, Овне и Тельце ни о какой эпиляции даже речи быть не может. Остальные знаки – нейтральные.
Загорать
Загар отлично ложится тогда, когда ночное светило убывает. А при огненных знаках важно быть внимательным. В эти дни можно получить солнечный удар, ожоги, веснушки, пигментные пятна, а также ослабить и даже состарить кожу.
Источник: rsute.ru