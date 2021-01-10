Лунный календарь красоты на 2021 год

В дни, когда Луна находится в таких знаках зодиака, как Рак, Скорпион и Рыбы, лучше всего не проводить никаких манипуляций с волосами.

Календарь красоты помогает определить самые удачные дни для стрижки, покраски волос, косметических процедур

Календарь красоты помогает определить самые удачные дни для стрижки, покраски волос, косметических процедур. Порой бывает так, что прическа никак не получается, а макияж наносится криво. Вполне вероятно, эти дни не самые удачные по календарю красоты. Но если принимать его во внимание, тогда можно не испортить свою красоту, а подчеркнуть ее.

Ухаживание за своими волосами

В дни, когда Луна находится в таких знаках зодиака, как Рак, Скорпион и Рыбы, лучше всего не проводить никаких манипуляций с волосами. Ни о какой покраске, завивке даже речи быть не может. Мало того, не рекомендуется даже мыть локоны. Для стрижки не подойдут дни, когда Луна в Козероге или же в Овне. Но хорошо, когда ночное светило в знаках Дева, Весы, Лев, Телец, Близнецы, Стрелец или Водолей.

Важно понять, что у каждого из знаков зодиака есть свои определённые значения. Если Луна во Льве, то от завивки лучше всего попросту отказаться. Стрижка и прическа окажутся красивыми, освежат образ и даже омолодят его, если сделать их тогда, когда ночное светило в знаках Водолей или же Близнецы.

Стрижка волос под знаком Лев поможет сделать локоны более густыми. Ведь у этого животного не зря такая красивая грива. В дни новолуния и полнолуния нельзя краситься, завивать волосы и даже стричься. Ничего хорошего из этого не выйдет. В результате волосы могут начать активно выпадать, станут тусклыми, слабыми, непослушными и еще принесут много неприятностей.

Неудачными будут также два дня до и после полнолуния и новолуния. Отдельное внимание следует уделить окрашиванию. Для блондинок больше всего подойдут дни, когда Луна в знаках Близнецы, а также Весы и Водолей. Рыжим подойдут Лев, Овен и Стрелец. А вот брюнеткам лучше всего краситься в темный цвет в знаках Девы, Тельца или же Козерога. Если покрасить шевелюру, когда Луна убывает, то цвет будет дольше красоваться на ней.

Ухаживание за кожей

Всевозможные омолаживающие, а также укрепляющие, освежающие и восстанавливающие процедуры для омоложения лучше всего делать тогда, когда ночное светило растет. А при убывании можно позволить себе пилинг, удаление пятен, рубцов, веснушек и прочих недостатков. Не стоит вообще посвящать время процедурам с кожей, когда ночное светило находится в знаках Рак, Скорпион или Рыбы. Дело в том, что вполне вероятны аллергические реакции. Знаки Огня также не подходящие для подобного. Кожа может весьма долго быть красной и раздраженной. А вот Близнецы, Весы, Водолей, а также Телец, Дева и Козерог вполне подходят для процедур с кожей.

Эпиляция

Лучше всего удалять волосы, которые не нужны, в дни, когда ночное светило в знаках Рак, Скорпион или Рыбы, а также Козерог. Так, волосы могут уменьшиться. А вот при Деве, Льве, Овне и Тельце ни о какой эпиляции даже речи быть не может. Остальные знаки – нейтральные.

Загорать

Загар отлично ложится тогда, когда ночное светило убывает. А при огненных знаках важно быть внимательным. В эти дни можно получить солнечный удар, ожоги, веснушки, пигментные пятна, а также ослабить и даже состарить кожу.

Источник: rsute.ru