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Что случилось с ребенком Пугачевой и Киркорова?

11:30 10.01.2021 Фото: clutch.ua
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В одном из интервью Примадонна проговорилась, что нерожденный ребенок был мальчиком: "Киркоров...", - гордо произнесла Пугачева.

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За развитием романа Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой наблюдали едва ли не все жители постсоветских стран
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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Что случилось с ребенком Пугачевой и Киркорова?День повитух отмечается 8 января. Традиции и обычаи дняЕщё 67 новостей

Когда-то Алле Пугачевой пришлось пережить смерть неродившегося ребенка. Подробнее читай в материале.

За развитием романа Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой наблюдали едва ли не все жители постсоветских стран, ведь поверить в реальность отношений 45-летней женщины и 27-летнего парня в те времена было сложно. 11-летний брак с Киркоровым стал одним из самых ярких периодов жизни Пугачевой.

Вопреки обоюдному желанию супругов завести ребенка, возраст Аллы Борисовны существенно усложнял задачу, из-за чего Примадонне пришлось обратиться за помощью к врачам. Чудо свершилось - в 49 лет Пугачева забеременела.

Вдохновленные счастливым ожиданием будущего малыша, Алла и Филипп сочинили песню в его честь. "Маленький секрет большой любви..." – пел Киркоров.

К сожалению, в середине срока у певицы случился выкидыш, о чем ее муж рассказал в одном из интервью:

"Я не хочу об этом говорить. Не получилось. На все воля Божья. Тогда не получилось. Она хотела очень. Даже не столько я, сколько она хотела. Я не понимал, а вот ей хотелось этого счастья", – объяснил Киркоров.

В одном из интервью Примадонна проговорилась, что нерожденный ребенок был мальчиком: "Киркоров...", - гордо произнесла Пугачева.

Источник: clutch.ua

артисты брак выкидыш ребенок Филипп Киркоров Алла Пугачева
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От редакции

Как пережить потерю нерожденного ребенка?

Аноним, 10 января 2021 12:06
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