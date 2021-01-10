Что случилось с ребенком Пугачевой и Киркорова?

В одном из интервью Примадонна проговорилась, что нерожденный ребенок был мальчиком: "Киркоров...", - гордо произнесла Пугачева.

За развитием романа Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой наблюдали едва ли не все жители постсоветских стран

Когда-то Алле Пугачевой пришлось пережить смерть неродившегося ребенка. Подробнее читай в материале.

За развитием романа Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой наблюдали едва ли не все жители постсоветских стран, ведь поверить в реальность отношений 45-летней женщины и 27-летнего парня в те времена было сложно. 11-летний брак с Киркоровым стал одним из самых ярких периодов жизни Пугачевой.

Вопреки обоюдному желанию супругов завести ребенка, возраст Аллы Борисовны существенно усложнял задачу, из-за чего Примадонне пришлось обратиться за помощью к врачам. Чудо свершилось - в 49 лет Пугачева забеременела.

Вдохновленные счастливым ожиданием будущего малыша, Алла и Филипп сочинили песню в его честь. "Маленький секрет большой любви..." – пел Киркоров.

К сожалению, в середине срока у певицы случился выкидыш, о чем ее муж рассказал в одном из интервью:

"Я не хочу об этом говорить. Не получилось. На все воля Божья. Тогда не получилось. Она хотела очень. Даже не столько я, сколько она хотела. Я не понимал, а вот ей хотелось этого счастья", – объяснил Киркоров.

В одном из интервью Примадонна проговорилась, что нерожденный ребенок был мальчиком: "Киркоров...", - гордо произнесла Пугачева.

Источник: clutch.ua