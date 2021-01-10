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Светлана Лобода показала старшую дочь-красавицу

02:00 10.01.2021 Фото: instagram.com/p/CJlNXeoBMz8
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"Ева уже совсем взрослая и очень самостоятельная. и конечно, какое платье надеть она решает сама", - поделилась с поклонниками Светлана.

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Светлана Лобода - не только успешная артистка, но и заботливая мама

Певица Светлана Лобода опубликовала совместное фото с дочкой. Читай, чтобы узнать больше.

Певица Светлана Лобода - не только успешная артистка, но и заботливая мама. Экс-солистка ВИА Гры воспитывает двух дочерей: Евангелину (9) и Тильду (2).

Сегодня, 3 января, Лобода опубликовала фото, на котором запечатлена с дочкой возле елки. Певица позирует в коротком розовом платье, а Ева - в голубом. Наряд девочки украшен принтом в виде корон и маленьким золотистым бантиком. Такого же цвета туфельки на ногах у девочки.

"Новогодние праздники - то самое время когда можно полностью раствориться в родных и близких, принадлежать только своей семье, купаться в их любви, наслаждаться нежностью детей. Ева уже совсем взрослая и очень самостоятельная. и конечно, какое платье надеть она решает сама", - поделилась с поклонниками Светлана.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Фотка классная", "Красавицы", "Красивенные!", "Евочка крутая, выросла так", - комментируют фото поклонники Лободы.

Источник: clutch.ua

звездные дети комментарии красавица певица старшая дочь схожесть темные волосы фото Светлана Лобода
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