Светлана Лобода показала старшую дочь-красавицу

"Ева уже совсем взрослая и очень самостоятельная. и конечно, какое платье надеть она решает сама", - поделилась с поклонниками Светлана.

Светлана Лобода - не только успешная артистка, но и заботливая мама

Певица Светлана Лобода опубликовала совместное фото с дочкой. Читай, чтобы узнать больше.

Певица Светлана Лобода - не только успешная артистка, но и заботливая мама. Экс-солистка ВИА Гры воспитывает двух дочерей: Евангелину (9) и Тильду (2).

Сегодня, 3 января, Лобода опубликовала фото, на котором запечатлена с дочкой возле елки. Певица позирует в коротком розовом платье, а Ева - в голубом. Наряд девочки украшен принтом в виде корон и маленьким золотистым бантиком. Такого же цвета туфельки на ногах у девочки.

"Новогодние праздники - то самое время когда можно полностью раствориться в родных и близких, принадлежать только своей семье, купаться в их любви, наслаждаться нежностью детей. Ева уже совсем взрослая и очень самостоятельная. и конечно, какое платье надеть она решает сама", - поделилась с поклонниками Светлана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

"Фотка классная", "Красавицы", "Красивенные!", "Евочка крутая, выросла так", - комментируют фото поклонники Лободы.

Источник: clutch.ua