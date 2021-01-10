7 признаков пневмонии

Отличительной чертой пневмонии является то, что симптомы имеют длительный характер.

Пневмония или воспаление легких – это заболевание легких преимущественно инфекционного происхождения

Пневмония или воспаление легких – это заболевание легких преимущественно инфекционного происхождения с поражением концевых участков легких – альвеол и нарушением газообмена на их уровне.

Доктор медицины Норман Эдельман, старший научный советник Американской ассоциации легких, в интервью журналу Prevention сообщил, что пневмония развивается, когда подавляются защитные силы организма. Также он отметил, что симптомы пневмонии могут напоминать простуду.

ТОП-7 признаков, которые указывают на пневмонию:

кашель,

одышка,

боль в груди, ощущаемая при дыхании или кашле,

увеличение выделяемой мокроты зеленого, серого или желтого цвета,

высокая температура,

тошнота, рвота или диарея,

усталость.

Отличительной чертой пневмонии является то, что симптомы имеет длительный характер.

Источник: clutch.ua