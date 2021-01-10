10.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

7 признаков пневмонии

10:30 10.01.2021 Фото: pxhere.com
0

Отличительной чертой пневмонии является то, что симптомы имеют длительный характер.

% name% title
Пневмония или воспаление легких – это заболевание легких преимущественно инфекционного происхождения

Пневмония или воспаление легких – это заболевание легких преимущественно инфекционного происхождения с поражением концевых участков легких – альвеол и нарушением газообмена на их уровне.

Доктор медицины Норман Эдельман, старший научный советник Американской ассоциации легких, в интервью журналу Prevention сообщил, что пневмония развивается, когда подавляются защитные силы организма. Также он отметил, что симптомы пневмонии могут напоминать простуду.

ТОП-7 признаков, которые указывают на пневмонию:

кашель,
одышка,
боль в груди, ощущаемая при дыхании или кашле,
увеличение выделяемой мокроты зеленого, серого или желтого цвета,
высокая температура,
тошнота, рвота или диарея,
усталость.

Отличительной чертой пневмонии является то, что симптомы имеет длительный характер.

Источник: clutch.ua

врач кашель признаки пневмонии температура усталость Норман Эдельман Prevention
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Болели когда-нибудь пневмонией?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пьяным оказался сбивший насмерть женщину и сбежавший с мета ДТП гастролер-водитель Range Rover в Новосибирске
11:34 10-01-2021
Пьяным оказался сбивший насмерть женщину и сбежавший с мета ДТП гастролер-водитель Range Rover в Новосибирске
Что случилось с ребенком Пугачевой и Киркорова?
11:30 10-01-2021
Что случилось с ребенком Пугачевой и Киркорова?
Можно ли сегодня работать: категорические запреты и просто очень необходимые дела на 10 января 2021 праздник церковный - День памяти 20000 мучеников
11:21 10-01-2021
Можно ли сегодня работать: категорические запреты и просто очень необходимые дела на 10 января 2021 праздник церковный - День памяти 20000 мучеников
Запрещенные для больных коронавирусом продукты перечислил врач
11:14 10-01-2021
Запрещенные для больных коронавирусом продукты перечислил врач
Новый штраф для автомобилистов вводится в России 1
11:01 10-01-2021
Новый штраф для автомобилистов вводится в России
Модные тенденции в интерьере в 2021 году
11:00 10-01-2021
Модные тенденции в интерьере в 2021 году
Королева Елизавета II поставила прививку от коронавируса
10:40 10-01-2021
Королева Елизавета II поставила прививку от коронавируса
Есть ли хорошие знахарки?
10:33 10-01-2021
Есть ли хорошие знахарки?
7 признаков пневмонии
10:30 10-01-2021
7 признаков пневмонии
Погибли на пожаре 7 постояльцев незаконного дома престарелых в Тюмени. Смотрите видео
10:24 10-01-2021
Погибли на пожаре 7 постояльцев незаконного дома престарелых в Тюмени. Смотрите видео