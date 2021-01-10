Можно ли выливать святую воду? Как обращаться со святыней

Святую воду на Крещение можно набирать после Божественной Литургии и Великого освящения воды 18 и 19 января.

Что можно делать со святой водой

Можно ли пить святую воду?

Святую воду пить можно и нужно. Христиане верят, что вода, освященная в храме, сохраняет в себе благодать Божью. Пьют святую воду с благоговением и молитвой. Принято пить святую воду натощак, но при необходимости (в сложных обстоятельствах) можно выпить ее и после еды. Главное, употребляя ее, не забывать, что это святыня.

Можно ли выливать святую воду?

Вылить святую воду можно, если она испортилась. Хотя святая вода остается свежей долгое время, и крещенскую воду верующие хранят обычно целый год, а бывает, и несколько лет, случается все же, что она становится непригодной для употребления. Но если приходится выливать святую воду, то нужно найти непопираемое (по которому не ходят) чистое место.

Можно ли выливать святую воду в раковину?

В раковину выливать святую воду нельзя. Это святыня – и даже если она потеряла свою свежесть, ее нельзя выливать в канализацию, куда сливают всякие нечистоты. Всегда можно найти чистое место, более подходящее для того, чтобы вылить святую воду.

Куда можно вылить святую воду?

Святую воду можно вылить в так называемое непопираемое место, где святыню не будут топтать ногами: в водоем с проточной водой или в цветочные горшки. Можно вылить святую воду также под дерево, возле ствола которого никто не ходит и не бегают собаки.

Когда можно набирать святую воду на Крещение?

Святую воду на Крещение можно набирать после Божественной Литургии и Великого освящения воды 18 и 19 января. Накануне Крещения, в Сочельник, 18 января, воду освящают первый раз и начинают раздавать верующим. Второй раз освящают воду уже после праздничной Литургии, которая совершается ночью и/или утром 19 января. В некоторых храмах раздача воды в эти два дня идет и днем и ночью с перерывами во время богослужения и набрать святую воду на Крещение можно практически круглосуточно. В других храмах, где не так много народу, воду раздают только сразу после службы и освящения или в часы, когда храм обычно открыт. Лучше уточнить заранее, как будет организована раздача в том храме, где вы собираетесь набирать святую воду на Крещение.

Когда в церкви можно набрать святой воды?

Набрать в церкви святой воды можно в течение всего года. Малое водосвятие может совершаться в храмах практически ежедневно, поэтому и святая вода почти всегда есть в церкви. А вот более торжественное Великое водосвятие бывает всего два раза в году – в канун и в сам праздник Крещения Господня. Крещенскую святую воду можно набрать во всех действующих православных храмах в эти два дня.

Освященная 18 и 19 января вода называется Великой Агиасмой, и отношение к ней особое. Но и освященная в течение года, и крещенская – это святая вода, во время освящения которой священник и верующие молились о Божьей милости, и нельзя сравнивать, какая вода более благодатная.

Можно ли кипятить святую воду?

Кипятить святую воду незачем. Святой вода становится после водосвятия – малого или великого, – то есть после чтения над ней священником особых молитв и опускания в нее креста. Воду для этого обычно берут питьевую. Во время чина освящения вода получает Божью благодать, которая в течение долгого времени сохраняет ее свежей и чистой. Если же святая вода испортилась, что тоже бывает, то ее нужно не кипятить, а вылить в какое-то чистое место.

А заваривать чай или использовать ее для готовки нельзя: святая вода – это святыня, и отношение к ней должно быть соответствующее.

Можно ли пить святую воду во время месячных?

Пить святую воду во время месячных можно. По благочестивой традиции женщины во время менструации не подходят к Причастию, но нет никаких запретов на принятие в эти дни святой воды и просфоры.

Святую воду разрешается пить даже людям, за какие-то очень серьезные грехи временно отлученным от Святых Тела и Крови Христовых. А месячные – это естественный процесс в организме женщины, и никакой ее вины в нем нет, а потому тем более нет причины не пить святую воду во время «критических» дней.

Можно ли умываться святой водой?

Умываться святой водой – то есть набрать немного в ладонь и протереть лицо – можно. Но не нужно умываться святой водой, как будто бы это вода в умывальнике, разбрызгивать ее во все стороны и выливать излишки в раковину. Это святыня, и отношение к ней должно быть бережное.

Умываться святой водой нужно не для того, чтобы, например, «снять порчу» (как иногда думают люди), а чтобы соприкоснуться с дарованным нам источником Божьей благодати.

Можно ли умывать ребенка святой водой?

Умывать ребенка святой водой можно, аккуратно растерев небольшое количество у него по лицу. Но делать это нужно не «от сглаза», как иногда думают родители, а с верой, что святая вода дает нам возможность соприкоснуться с Божьей благодатью.

Можно ли умывать святой водой некрещеного?

Умывать святой водой некрещеного можно. Пить или помазываться святой водой могут все, кто верит в ее благодатное действие, но кто при этом не относится к святой воде как к некоему оберегу. Святая вода – это не волшебное лекарство, а святыня, которая, если человек сам стремится к Богу, может дать ему некоторую поддержку на этом его пути.

Можно ли мыть полы святой водой?

Мыть полы святой водой нельзя. Даже старую, неподходящую к употреблению святую воду выливают в так называемое «непопираемое место», то есть туда, где не ходят ногами, где не будут топтать святыню.

Кроме того, совершенно незачем мыть полы святой водой, тем более, недопустимы никакие магические действия со святыней. Достаточно покропить небольшим количеством помещение при необходимости.

Можно ли освятить крестик святой водой?

Освятить крестик святой водой можно и нужно. Обычно освящение совершает священник во время водосвятного молебна по особому чину.

В основном, крестики в церковных лавках уже освящены. Освящать нужно крестики, найденные, купленные в светских магазинах и сделанные на заказ. Тогда нужно обратиться к священнику также для того, чтобы уточнить, соответствует ли приобретенный крестик по православным канонам.

Если нет никакой возможности попросить священника в храме освятить крестик, то можно самостоятельно покропить его святой водой с молитвой на освящение всякой вещи:

Создателю и Содетелю человеческаго рода, Дателю благодати духовныя, Подателю вечнаго спасения, Сам, Господи, посли Духа Твоего Святаго с вышним благословением на вещь сию (крест сей), яко да вооружена силою небеснаго заступления хотящим ю употребляти, помощна будет к телесному спасению и заступлению и помощи, о Христе Иисусе Господе нашем. Аминь.

(И кропить вещь святой водой трижды).

Можно ли святую воду перед причастием?

Святую воду перед причастием обычно не пьют, так как принято держать евхаристический пост – то есть воздерживаться от любых пищи и питья с 00.00 часов, если Литургия утром, или в течении 6-8 часов, если Литургия ночная. Но бывает, что человек плохо себя почувствовал или по состоянию здоровья не может совсем не пить. В таком случае верующему может быть позволено для поддержания сил выпить немного святой воды. Но такое решение можно принять только по благословению священника!

Сколько можно хранить святую воду?

Хранить святую воду можно в течение длительного времени. Она обладает удивительным свойством не портиться. Так крещенскую святую воду верующие обычно хранят целый год, до следующего Крещения. Известны случаи, когда святая вода оставалась по-прежнему свежей в течение нескольких лет.

Но святая вода – дар, которым нужно пользоваться. То есть, нет смысла накапливать в доме бутылки с водой, нужно с верой и молитвой принимать это Божье благословение.

Можно ли разбавлять святую воду?

Разбавлять святую воду можно, даже несколько капель святой воды сообщают ее свойства большому объему. Поэтому вовсе не обязательно нести домой из храма огромные бутыли святой воды и заполнять свои емкости до самого верха, «с горкой».

Разбавлять святую воду нужно с молитвой и благоговением, веря, что мы соприкасаемся с чудесным Божьим даром.

Можно ли самому освятить квартиру святой водой?

Освящение квартиры (дома) – это треба, который совершает священник по специальному чину благословения жилища. Он произносит особые молитвы, призывающие Божье благословение на всех живущих в этом доме. Затем священник с молитвой окропляет дом святой водой и наносит освященным елеем кресты на стенах дома. Освящают квартиру один раз (за исключением особых случаев).

Так что самостоятельно без священника освятить квартиру не получится, но просто покропить святой водой свое жилье – можно. Существует даже традиция так делать, принося в праздник Крещения из храма святую воду домой. При этом можно читать следующую молитву:

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, пречестный и животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшего силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой честный на прогнание всякаго супостата. О пречестный и животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.

или тропарь празднику:

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/ Троическое явися поклонение:/ Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,/ возлюбленнаго Тя Сына именуя,/ и Дух в виде голубине/ извествоваше словесе утверждение./ Явлейся, Христе Боже,/ и мир просвещей, слава Тебе.

Можно ли ставить святую воду на пол?

Святую воду на пол не ставят, проявляя к святыне благоговение и уважение. Дома ее хранят в специально отведенном месте, часто рядом с иконами, и уж точно не на полу. Но когда верующий наливает ее в храме и по дороге домой может случиться так, что придется поставить святую воду на пол. Если это делается не с пренебрежением, а вынужденно, то ничего страшного в этом нет.

Можно ли давать святую воду животным?

Давать святую воду животным нельзя, потому что принимать ее нужно с верою и благоговением, прося у Господа прощение грехов и освобождение от страстей. Вряд ли животные могут понять смысл этого действия и прочувствовать, что соприкасаются со святыней.

Святой водой животных можно покропить. Такая традиция существует с давних времен, когда домашнюю скотину с молитвами окропляли святой водой, прося у Господа защитить ее от мора. Болезнь и гибель животных была опасна для человека тем, что семья без скотины могла остаться без пропитания.

Можно ли собаке святую воду?

Собаке святую воду давать не следует. В Евангелии говорится: «не давайте святыни псам». Слова эти иносказательны, но они основаны на существовавших тогда реалиях – в ветхозаветные времена собака считалась нечистым животным. Сегодня отношение изменилось, но по церковным канонам зверям по-прежнему нельзя заходить в храм, и распространяется это церковное правило в первую очередь на собак.

Давать пить святую воду собаке нельзя, но допустимо окропить ее с молитвой, как христиане кропят свой дом и предметы быта, испрашивая у Господа помощи во всех своих делах и нуждах. Ведь собака часто помощник человека, и относиться к этой Божьей твари нужно с любовью.

Можно ли кошке святую воду?

Кошке святую воду пить нельзя, а окропить кошку святой водой, как часто верующие окропляют все окружающее, можно. Христиане относятся к животным с теплом и заботой, так как все они – создания Божии, но не на равных. И хоть многие считают кошек очень умными животными, они не могут принимать святую воду как должно принимать святыню.

Можно ли запивать таблетки святой водой?

Запивать таблетки святой водой можно, но подумав для чего мы это делаем. Святая вода – это дар Божий, и чтобы принять ее, нужно хотя бы на минуту отвлечься от повседневной суеты, обратиться к Богу, почувствовать Его присутствие в нашей жизни.

Иногда верующие запивают таблетки святой водой, когда не хотят нарушать евхаристический пост перед причастием, но имеют необходимость выпить лекарство. Иногда - надеясь на божью помощь в выздоровлении. Но ни в коем случае нельзя запивать таблетки святой водой в надежде, что она усилит их действие. Святая вода – это не «церковное лекарство», это святыня.

Можно ли пить святую воду каждый день?

Пить святую воду каждый день можно. Нельзя превращать это действие в какой-то магический ритуал. Святая вода – дар, который укрепляет нас на нашем пути к Господу, но благодатные свойства ее проявляются только тогда, когда человек принимает этот дар с чистым сердцем, молитвой, искренним желанием быть ближе к Богу.

Можно ли мыться святой водой?

Мыться святой водой совершенно незачем. Это святыня, и отношение к ней должно быть бережное. Святую воду пьют, ей окропляют людей, животных, жилище, предметы, можно ею помазаться, но мыться святой водой не нужно.

Святая вода - источник Божьей благодати. Но от использования большего ее количества благодати не прибавится. Достаточно и одной капли, если вера человека крепка.

Можно ли пить святую воду не натощак?

Пить святую воду не натощак можно. Но стоит все же помнить по возможности о благочестивой традиции употреблять ее до еды. Два дня в году – в канун праздника и в сам день Крещения (18 и 19 января) – святую воду все пьют без ограничения в любое время суток.

При этом неправильно отказываться от святой воды, когда есть нужда ее выпить (в болезни, при каком-то душевном или духовном недуге, при тяжелых жизненных обстоятельствах), только потому, что уже поел в этот день. В Богослужебном Уставе даже специально уточняется, что те, кто отказывается от святой воды лишь по той причине, что уже «вкусили пищу», неправы.

Тем не менее, нужно понимать, что святую воду мы пьем не для утоления физической жажды. Мы соприкасаемся со святыней, хранящей в себе благодать Божью, способной помочь нам утолить нашу духовную жажду.

Можно ли добавлять святую воду в ванну?

Добавлять святую воду в ванну не нужно. Нет смысла окунаться в святую воду в надежде, что она смоет все грехи и все болезни. От грехов человек может с Божьей помощью избавиться только сам, искренне покаявшись в них. Избавиться от болезней помогает медицина, а не ванна со святой водой, Господь же может даровать человеку излечение по его вере и молитвам.

Чтобы соприкоснуться с Божьей благодатью, достаточно и капли святой воды. К святыне нужно относиться с благоговением, а сливать ее в канализацию после принятия ванны нельзя.

Можно ли святую воду добавлять в чай?

Добавлять святую воду в чай нельзя. Святая вода – это не пищевая или вкусовая добавка, не гомеопатическое лекарство. Это святыня. Пить ее надо не между делом, а хотя бы коротко обратившись к Богу, с молитвой, с верой в то, что в Сам Святой Дух соприкоснулся с этой водой и в ней сохранилась Божья благодать.

Сколько можно хранить святую воду дома?

Хранить святую воду дома можно в течение длительного срока. Святая вода не портится. Обычно христиане хранят крещенскую святую воду в течение года – от Крещения до следующего Крещения. А воду, освященную малым чином в другие дни года, можно набрать в храме почти всегда, поэтому нет смысла вместо того, чтобы пить, долго беречь ее.

Никакого греха в том, что святая вода слишком долго хранится дома, нет. Но нужно понимать, что важно не выпить воды, а участвовать в церковной жизни, бывать в храме, молиться, исповедоваться и причащаться. А если человек бывает в храме, то у него не возникнет проблем с тем, чтобы пополнить свои запасы святой воды.

Можно ли готовить на святой воде?

Готовить на святой воде нельзя. Это святыня, и отношение к ней должно быть благоговейное. Христиане верят, что во время водосвятия Сам Господь благословляет воду, сообщая ей Свою благодать. И странно из такого Божьего дара варить суп.

Можно ли нетрезвому браться за святую воду?

Нетрезвому браться за святую воду чаще всего незачем. Хотя бывают ситуации, когда пьяного, находящегося не в себе, близкие пытаются привести в чувства с помощью святой воды, и по их молитвам и милости Божьей соприкосновение со святыней идет ему на пользу, отрезвляет, ограждает от совершения какого-то большего греха.

Идти пьяным за святой водой или окунаться в прорубь в Крещенскую ночь, конечно, не нужно. Если нетрезвый человек просто взялся за емкость со святой водой, то он не «испортит» этим святыню. Если он взялся, чтобы вылить ее или совершить иные кощунственные действия, то это грех, и нужно постараться его остановить.

Святая вода – это святыня, в ней сохранена благодать Божья. Подходить к святыне нужно с искренним стремлением жить христианской жизнью.

Можно ли пить святую воду из бутылки?

Пить святую воду из бутылки не стоит. К святыне должно быть соответствующее отношение, а пить ее «из горла» будет не очень благочестиво. Но в жизни бывают разные ситуации, и если человек с чувством, что прикасается к святыне, все же выпил святой воды из бутылки, то это никак не повлияет ни на качество воды, ни на качество его духовной жизни.

Можно ли мусульманину пить святую воду?

Мусульманину по происхождению, но проявляющему интерес к христианству, можно пить святую воду, если он делает это с верой и должным благоговением. Если человек, причисляющий себя к мусульманам, хочет обратиться ко Христу и соприкоснуться с той благодатью, которую Господь дает через святую воду, то – почему нет? Если это мусульманин, строго соблюдающий все правила ислама, вряд ли у него возникнет такое желание. Если человек, называющий себя мусульманином, хочет выпить святой воды с каким-то злым умыслом, с насмешкой или из каких-то своих суеверных представлений, то, конечно, этого делать нельзя.

Можно ли сделать святую воду в домашних условиях?

«Сделать» святую воду в домашних условиях невозможно. Святая вода – это вода, которая освящена по установленному чину священником. Водосвятие бывает великое и малое. Великое совершается лишь дважды в году в храме (иногда на водоеме) – в Крещенский сочельник (18 января) и в сам день Богоявления (19 января). Молебны с малым водосвятием могут совершаться почти в любой день года и не только в храме, но и в других подходящих местах, когда того требуют обстоятельства. То есть по какой-то причине молебен может проходить в доме христианина, но совершать освящение во время него будет священник, а делать святой обычную воду по молитвам верующих будет Сам Господь Бог.

Молитва на принятие святой воды

Существует общая молитва на принятие святой воды и просфоры. Она же читается, когда христианин только пьет святую воду:

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Источник: foma.ru