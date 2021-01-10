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Общество / Стиль жизни

Классические дрожжевые блины

12:00 10.01.2021 Фото: pxhere.com
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В русской кухне, наши бабушки, всегда пекли блины именно на дрожжевом тесте. Это отличные блины на завтрак и на Масленицу!

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В русской кухне, наши бабушки, всегда пекли блины именно на дрожжевом тесте

Дрожжевые блины - это классика! В русской кухне, наши бабушки, всегда пекли блины именно на дрожжевом тесте. Это отличные блины на завтрак и на Масленицу!

Ингредиенты

мука 280-300 г

вода 250 мл
молоко 750 мл
дрожжи (свежие) 20-25 г
яйца 2-3 шт
сливочное масло 3-4 ст.л.
сахар 1-2 ст.л.
соль 1 ч.л.

Пошаговый рецепт

В миску налить теплую воду добавить сахар (1 чайная ложка) и перемешать.
Раскрошить в миску дрожжи и хорошо размешать до полного растворения дрожжей.
Постепенно добавить просеянную через сито муку (1 стакан) и хорошо перемешать.

Накрыть миску с опарой салфеткой или полотенцем и поставить подходить в теплое место.
Когда опара увеличится в объеме, сморщится и начнет опадать - она готова.
Сливочное масло растопить и немного остудить (масло не должно быть горячим, чтобы не обжечь дрожжи).
Яичные желтки растереть с сахаром.
В подошедшую опару добавить растертые с сахаром желтки, соль, сливочное масло и хорошо размешать.

Затем в опару вводить небольшими порциями, поочередно, просеянную муку и молоко: добавляя по 0,5 стакана муки и вливая по 1/3-1/2 стакана молока. Каждый раз, при добавлении муки нужно хорошо размешивать тесто, а затем вливать молоко и еще раз хорошо перемешивать - так, чтобы в тесте не образовывались комки.
Таким образом ввести оставшуюся муку (примерно 2 стакана) и молоко (примерно 3 стакана).

Тесто накрыть полотенцем и снова поставить подходить в теплое место.

Когда тесто поднимется, нужно перемешать его и еще раз поставить подходить.

Когда тесто еще раз подойдет, добавить в него взбитые с солью белки.

Аккуратно перемешать и снова дать тесту подняться.
Подошедшее тесто больше не перемешивать, а сразу выпекать блины, поднимая тесто черпаком от дна и до самого верха.

На середину сковороды налить немного теста, вращая сковороду так, чтобы тесто растеклось по всей поверхности.

Когда блин зарумянится снизу, перевернуть его при помощи лопаточки и зарумянить вторую сторону.

Готовые блины смазывать кусочком сливочного масла и складывать в стопочку.
Подавать блины горячими.

Совет. Для того, чтобы блины не остыли, а были такими же горячими и аппетитными, можно нагреть духовку до температуры 80-100 градусов, поставить туда тарелку и складывать на тарелку вновь испеченные блины. Из духовки блины можно сразу подавать к столу.

Приятного Вам аппетита!

Источник: gotovim-doma.ru

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