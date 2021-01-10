Классические дрожжевые блины

В русской кухне, наши бабушки, всегда пекли блины именно на дрожжевом тесте. Это отличные блины на завтрак и на Масленицу!

В русской кухне, наши бабушки, всегда пекли блины именно на дрожжевом тесте

Дрожжевые блины - это классика! В русской кухне, наши бабушки, всегда пекли блины именно на дрожжевом тесте. Это отличные блины на завтрак и на Масленицу!

Ингредиенты

мука 280-300 г



вода 250 млмолоко 750 млдрожжи (свежие) 20-25 гяйца 2-3 штсливочное масло 3-4 ст.л.сахар 1-2 ст.л.соль 1 ч.л.

Пошаговый рецепт

В миску налить теплую воду добавить сахар (1 чайная ложка) и перемешать.

Раскрошить в миску дрожжи и хорошо размешать до полного растворения дрожжей.

Постепенно добавить просеянную через сито муку (1 стакан) и хорошо перемешать.

Накрыть миску с опарой салфеткой или полотенцем и поставить подходить в теплое место.

Когда опара увеличится в объеме, сморщится и начнет опадать - она готова.

Сливочное масло растопить и немного остудить (масло не должно быть горячим, чтобы не обжечь дрожжи).

Яичные желтки растереть с сахаром.

В подошедшую опару добавить растертые с сахаром желтки, соль, сливочное масло и хорошо размешать.



Затем в опару вводить небольшими порциями, поочередно, просеянную муку и молоко: добавляя по 0,5 стакана муки и вливая по 1/3-1/2 стакана молока. Каждый раз, при добавлении муки нужно хорошо размешивать тесто, а затем вливать молоко и еще раз хорошо перемешивать - так, чтобы в тесте не образовывались комки.Таким образом ввести оставшуюся муку (примерно 2 стакана) и молоко (примерно 3 стакана).

Тесто накрыть полотенцем и снова поставить подходить в теплое место.

Когда тесто поднимется, нужно перемешать его и еще раз поставить подходить.

Когда тесто еще раз подойдет, добавить в него взбитые с солью белки.

Аккуратно перемешать и снова дать тесту подняться.

Подошедшее тесто больше не перемешивать, а сразу выпекать блины, поднимая тесто черпаком от дна и до самого верха.

На середину сковороды налить немного теста, вращая сковороду так, чтобы тесто растеклось по всей поверхности.



Когда блин зарумянится снизу, перевернуть его при помощи лопаточки и зарумянить вторую сторону.

Готовые блины смазывать кусочком сливочного масла и складывать в стопочку.

Подавать блины горячими.

Совет. Для того, чтобы блины не остыли, а были такими же горячими и аппетитными, можно нагреть духовку до температуры 80-100 градусов, поставить туда тарелку и складывать на тарелку вновь испеченные блины. Из духовки блины можно сразу подавать к столу.

Приятного Вам аппетита!

Источник: gotovim-doma.ru