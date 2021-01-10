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Какой сегодня церковный праздник? Что принято делать 10 января 2021 года

08:00 10.01.2021 Фото: pixnio.com
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Этот день напоминал о том, что семейное согласие — самое дорогое, что может быть у человека.

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Мясоед не был праздничным днем, с него начинался длительный период определенного образа жизни православного крестьянина — времени, когда в пищу можно употреблять мясо
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Что принято делать 10 января 2021 годаКак проходит крещение ребенкаЕщё 627 новостей

Дата по старому стилю: 28 декабря.
Мясоед не был праздничным днем, с него начинался длительный период определенного образа жизни православного крестьянина — времени, когда в пищу можно употреблять мясо. Кроме религиозных мотивов, это было связано также с тем, что в первые дни января было принято забивать скотину. Следовательно, на столе появлялось мясо — в первую очередь, свинина. Однако это не отменяло еженедельный пост по средам и пятницам. В народе говорили: «Мясное — в мясоед, но постному — свой черед».

В это время начиналась пора свадеб. Когда, как не в Мясоед, семьи молодых могли накрыть богатый стол для гостей? А поскольку Рождественский мясоед был долгим (он продолжался до Масленицы), времени для веселых брачных обрядов и застолий вполне хватало.

Мясоед называли также Домочадцевым днем. Вся семья собиралась в доме: сообща выполняли работы по хозяйству, вместе садились за стол. Этот день напоминал о том, что семейное согласие — самое дорогое, что может быть у человека. «Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится», — говорили люди.

А накануне Домочадцева дня на Красную горку, которая была возле каждой деревни, приносили колья и вбивали их в землю. Утром на горку приходили семьями: каждый повязывал на кол лоскуток ткани и загадывал желание. Продолжались в Мясоед и святочные гулянья. В домах собирались гости и играли в разные игры.

Существовали и приметы на погоду для этого дня. Считалось, что если в этот день на скирдах ляжет иней, то лето будет дождливым.

Именины в этот день
Александр, Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр

Источник: calend.ru

10 января 2021 Домочадцев день или Рождественский мясоед именины история праздник
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