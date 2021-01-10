Путин поручил проработать предложения по прибавкам к пенсиям работающим пенсионерам в 2021 году в срок до 1 февраля

Пенсии продолжающих работать пенсионеров не подвергают индексации с 2016 года. На такую меру российская власть пошла с целью сократить дефицит бюджета пенсионного ведомства.

Позиции Минфина и президента относительно работающих пенсионерам расходятся

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству проработать предложения по возобновлению индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам. Об этом проинформировали в пресс-службе Кремля.

Глава российского государства заявил, что задача должна быть решена до 1 февраля 2021 года. В декабре минувшего года Владимир Путин согласился с руководителем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым, указавшим на необходимость детального изучения актуального для работающих пенсионеров вопроса об индексации.

Против прибавки к пенсиям работающим пенсионерам выступил Минфин России

В октябре 2020 года глава финансового ведомства Антон Силуанов констатировал, что не поддерживает инициативу о возобновлении индексации пенсионных выплат пожилым гражданам, продолжающим свою трудовую деятельность.

Глава Минфина подчеркнул, что зарплаты в России в последнее время стабильно растут, а потому индексация пенсий работающих пенсионеров – это не очень справедливое решение. Министр финансов полагает, что правительству следовало бы сосредоточить свои усилия на неработающих пенсионерах, поскольку им это нужнее.

Во сколько обойдется госбюджету индексация пенсий работающих пенсионеров?

В конце минувшего года российские аналитики озвучили следующие подсчеты: чтобы возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров, будет необходимо около 200 миллиардов рублей ежегодно в качестве трансфертов в бюджет ПФР.

Напомним, пенсии продолжающих работать пенсионеров не подвергают индексации с 2016 года. На такую меру российская власть пошла с целью сократить дефицит бюджета пенсионного ведомства.

Начало индексации пенсий работающим пенсионерам спрогнозировали в Госдуме

Вопросы, связанные с индексацией пенсий работающих пенсионеров, могут быть успешно решены до конца зимы, и уже предстоящей весной инициативу можно воплотить в жизнь. Такого мнения придерживается первый зампред думского комитета по труду и социальной политике Михаил Тарасенко.

«Я полагаю, что, для того чтобы вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, нужна политическая воля. Она была проявлена. Полагаю, что в течение января-февраля эту проблему можно решить. Думаю, что уже с весны работающие пенсионеры смогут получать индексацию своих пенсий, как и все остальные граждане, заработавшие свое право на страховую пенсию», — заявил Михаил Тарасенко в интервью журналистам.

Официальный представитель профильного комитета Госдумы уточнил, что решить актуальный вопрос позволит довольно большой объем средств, между тем, государство больше теряет сегодня из-за механизмов с «серыми» зарплатами, выплачиваемыми в конвертах.

Первый зампред комитета Совфеда по вопросам социальной политики Валерий Рязанский сказал в свою очередь, что закон, предусматривающий индексацию пенсий работающих пенсионеров могут принять до марта 2021-го, однако, Кабинет министров для этого должен вовремя внести соответствующий документ на рассмотрение Госдумы.

Источник: Пронедра