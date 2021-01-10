10.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Путин поручил проработать предложения по прибавкам к пенсиям работающим пенсионерам в 2021 году в срок до 1 февраля

14:30 10.01.2021 Фото: pixabay.com
0

Пенсии продолжающих работать пенсионеров не подвергают индексации с 2016 года. На такую меру российская власть пошла с целью сократить дефицит бюджета пенсионного ведомства.

% name% title
Позиции Минфина и президента относительно работающих пенсионерам расходятся

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству проработать предложения по возобновлению индексации пенсионных выплат работающим пенсионерам. Об этом проинформировали в пресс-службе Кремля.

Глава российского государства заявил, что задача должна быть решена до 1 февраля 2021 года. В декабре минувшего года Владимир Путин согласился с руководителем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым, указавшим на необходимость детального изучения актуального для работающих пенсионеров вопроса об индексации.

Против прибавки к пенсиям работающим пенсионерам выступил Минфин России

В октябре 2020 года глава финансового ведомства Антон Силуанов констатировал, что не поддерживает инициативу о возобновлении индексации пенсионных выплат пожилым гражданам, продолжающим свою трудовую деятельность.

Глава Минфина подчеркнул, что зарплаты в России в последнее время стабильно растут, а потому индексация пенсий работающих пенсионеров – это не очень справедливое решение. Министр финансов полагает, что правительству следовало бы сосредоточить свои усилия на неработающих пенсионерах, поскольку им это нужнее.

Во сколько обойдется госбюджету индексация пенсий работающих пенсионеров?

В конце минувшего года российские аналитики озвучили следующие подсчеты: чтобы возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров, будет необходимо около 200 миллиардов рублей ежегодно в качестве трансфертов в бюджет ПФР.

Напомним, пенсии продолжающих работать пенсионеров не подвергают индексации с 2016 года. На такую меру российская власть пошла с целью сократить дефицит бюджета пенсионного ведомства.

Начало индексации пенсий работающим пенсионерам спрогнозировали в Госдуме

Вопросы, связанные с индексацией пенсий работающих пенсионеров, могут быть успешно решены до конца зимы, и уже предстоящей весной инициативу можно воплотить в жизнь. Такого мнения придерживается первый зампред думского комитета по труду и социальной политике Михаил Тарасенко.

«Я полагаю, что, для того чтобы вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам, нужна политическая воля. Она была проявлена. Полагаю, что в течение января-февраля эту проблему можно решить. Думаю, что уже с весны работающие пенсионеры смогут получать индексацию своих пенсий, как и все остальные граждане, заработавшие свое право на страховую пенсию», — заявил Михаил Тарасенко в интервью журналистам.

Официальный представитель профильного комитета Госдумы уточнил, что решить актуальный вопрос позволит довольно большой объем средств, между тем, государство больше теряет сегодня из-за механизмов с «серыми» зарплатами, выплачиваемыми в конвертах.

Первый зампред комитета Совфеда по вопросам социальной политики Валерий Рязанский сказал в свою очередь, что закон, предусматривающий индексацию пенсий работающих пенсионеров могут принять до марта 2021-го, однако, Кабинет министров для этого должен вовремя внести соответствующий документ на рассмотрение Госдумы.

Источник: Пронедра

пенсии прибавка работающие пенсионеры Владимир Путин Антон Силуанов Минфин ПФР
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Чего ждать в феврале?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В массовом ДТП пострадали ребенок и две женщины на выезде из Новосибирска
15:29 10-01-2021
В массовом ДТП пострадали ребенок и две женщины на выезде из Новосибирска
Владельцам снегоходов установили возрастной ценз. Какие еще изменения коснулись подобной техники
15:16 10-01-2021
Владельцам снегоходов установили возрастной ценз. Какие еще изменения коснулись подобной техники
Вассерман: Кому выгодна "организация" пандемии и кто на ней заработал
14:57 10-01-2021
Вассерман: Кому выгодна
Скончался российский актер Максим Браматкин. Ему был 41 год
14:39 10-01-2021
Скончался российский актер Максим Браматкин. Ему был 41 год
Путин поручил проработать предложения по прибавкам к пенсиям работающим пенсионерам в 2021 году в срок до 1 февраля
14:30 10-01-2021
Путин поручил проработать предложения по прибавкам к пенсиям работающим пенсионерам в 2021 году в срок до 1 февраля
Фура перекрыла Бердское шоссе: стоит огромная пробка в направлении Новосибирска 2
14:23 10-01-2021
Фура перекрыла Бердское шоссе: стоит огромная пробка в направлении Новосибирска
Контроль за наличкой: С какой суммы начнут отслеживать операции с наличными в 2021 году
14:07 10-01-2021
Контроль за наличкой: С какой суммы начнут отслеживать операции с наличными в 2021 году
Можно ли беременным лежать в ванной
14:00 10-01-2021
Можно ли беременным лежать в ванной
Когда выходить на работу: какой первый рабочий день после новогодних каникул в 2021 году?
13:54 10-01-2021
Когда выходить на работу: какой первый рабочий день после новогодних каникул в 2021 году?
Тяжкое преступление раскрыто: Попала в больницу с ножевым ранением женщина в Новосибирске
13:54 10-01-2021
Тяжкое преступление раскрыто: Попала в больницу с ножевым ранением женщина в Новосибирске