10.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Что можно и нельзя делать 10 января в важный православный праздник? Как исполнить желание в этот день

09:00 10.01.2021 Фото: pxhere.com
0

Женщинам строго-настрого запрещено возиться с тестом и что-либо выпекать 10 января.

% name% title
Если в этот день воробьи громко чирикают — грядет теплая погода

Православные христиане в этот праздник чтут память преподобного Игнатия Ломского.

В пятницу, 10 января, православные христиане чтут память преподобного Игнатия Ломского. Он удалился в лес, где в одиночестве проводил время в служении Господу.

Преподобный добывал себе пищу плетением лаптей. Обувь он оставлял на дороге, а жители располагавшихся неподалеку селений взамен давали ему хлеб и другие продукты. Игнатий Ломской прославился различными чудесами.

Согласно давним традициям, 10 января отмечается Домочадцев день. В этот праздник нужно проводить время с близкими: трудиться и отдыхать вместе с семьей.

Чего нельзя делать 10 января

В этот день ни в коем случае нельзя оставаться в одиночестве. Рекомендуется встретиться с родственниками и устроить большое семейное застолье. При этом, женщинам строго-настрого запрещено возиться с тестом и что-либо выпекать. Нарушение этого запрета грозит не только приготовлением неудачного блюда, но и ссорой с близким человеком.

Также советуют не занимать деньги 10 января. Поверье гласит, что в таком случае просящему никогда не выбраться из долгов.

Еще в этот день нельзя открывать окна — через них из дома могут вылететь счастье и благополучие. Это же самое касается выноса мусора.

Что нужно делать 10 января

В Домочадцев день принято чествовать пожилых родственников — дарить им вещи из шерсти и сладкие угощения. Также рекомендуется ставить на стол перед гостями блюда из мяса: запеченную курицу, буженину, ребрышки, бифштексы, ветчину, бекон и так далее.

Предки утверждали, что если загадать всей семьей одно общее желание в этот день, то оно обязательно сбудется.

Приметы

— день безветренный — год будет урожайным;

— кошка спит весь день — следует ждать скорого потепления;

— идет сильный снег — предстоящее лето будет дождливым;

— воробьи громко чирикают — грядет теплая погода.

Источник: 5-tv.ru

10 января 2021 Домочадцев день запреты дня
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соберетесь всей семьей сегодня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Крещение Господне у западных христиан отмечается 10 января: История праздника
09:30 10-01-2021
Крещение Господне у западных христиан отмечается 10 января: История праздника
При крушении Boeing 737 погибли 65 человек. Их останки нашли в Яванском море и доставили в Джакарту
09:23 10-01-2021
При крушении Boeing 737 погибли 65 человек. Их останки нашли в Яванском море и доставили в Джакарту
Что можно и нельзя делать 10 января в важный православный праздник? Как исполнить желание в этот день
09:00 10-01-2021
Что можно и нельзя делать 10 января в важный православный праздник? Как исполнить желание в этот день
БердскПотепление и снегопад обещаю синоптики на 10 января 2021 в Бердске
08:26 10-01-2021
Потепление и снегопад обещаю синоптики на 10 января 2021 в Бердске
Какой сегодня церковный праздник? Что принято делать 10 января 2021 года
08:00 10-01-2021
Какой сегодня церковный праздник? Что принято делать 10 января 2021 года
Простые коктейли с водкой
05:00 10-01-2021
Простые коктейли с водкой
Как проходит крещение ребенка
04:00 10-01-2021
Как проходит крещение ребенка
Что можно и нельзя делать 13 и 14 января на Старый новый год 2021. Как правильно загадать желание для его скорейшего исполнения?
03:00 10-01-2021
Что можно и нельзя делать 13 и 14 января на Старый новый год 2021. Как правильно загадать желание для его скорейшего исполнения?
Светлана Лобода показала старшую дочь-красавицу
02:00 10-01-2021
Светлана Лобода показала старшую дочь-красавицу
Самые важные викканские праздники 2021 года
01:00 10-01-2021
Самые важные викканские праздники 2021 года