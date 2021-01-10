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Здоровье / Общество

Можно ли беременным лежать в ванной

14:00 10.01.2021 Фото: pixabay.com
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Не погружай грудную клетку полностью в воду, ведь это создает дополнительное давление на серде и на малыша.

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Горячая ванна при беременности противопоказана
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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Ванна и беременность - совместимы ли эти понятия? Довольно-таки спорный вопрос. Но в этой статье мы постараемся разобраться, можно ли принимать ванну при беременности и почему.

Беременность заставляет будущую маму поменять некоторые свои привычки и внести правки в образ жизни. Это касается и гигиенических процедур, в том числе принятия ванны.

Не стоит возмущаться и негодовать «Почему нельзя принимать ванну во время беременности? Что в этом такого?» Действительно в этом ничего такого нет, и ванну при беременности принимать можно. Но надо соблюдать определенные правила.

Температура воды

Горячая ванна при беременности противопоказана. Температура воды должна быть 36-37 градусов. Так она будет комфортной и для мамы, и для малыша. Ведь горячая ванна на ранних сроках может спровоцировать выкидыш, кровотечения. А во втором и третьем триместре высокая температура воды — причина гипоксии плода. Ребенок получает недостаточно кислорода, и это приводит к замедлению роста, ухудшению развития нерной системы, всех органов в целом.

Длительность

Принимать ванну следует не более 15-20 минут. Это оптимальное время для того, чтобы и успеть расслабиться, и не навредить ребенку. Все это время вода должна быть теплой.

Другие советы:

Не принимай ванну, если ты сама дома.
Оставь дверь в ванную открытой, чтобы поступал свежи прохладный воздух.
Не погружай грудную клетку полностью в воду, ведь это создает дополнительное давление на серде и на малыша.

Периодически вытаскивай ноги и руки из воды, чтобы избежать перегрева.
Будь аккуратна, когда вылезаешь из ванны — постели резиновый коврик, а лучше попроси мужа помочь.

Чем полезна ванна во время беременности

Расслабляет мышцы. Особенно хорошо принимать ванну перед сном. Отекшие ноги, спина расслабятся, уйдет усталость. К тому же ванна поможет легко и быстро уснуть.
Снижает тревогу. Если часто расслабляться в ванной, придерживаясь всех правил, страх и нервозность значительно уменьшатся.
Снижает тонуса матки. На поздних сроках очень важно расслабить мышцы матки, чтобы благополучно завершить период беременности. Теплая ванна — отличный помощник для этого.
Улчшает кровообращение. А это в свою очередь избавит от варикозного расширения вен и ночных судорог.

Поэтому если подружки будут спрашивать «Можно ли лежать в ванной при беременности?», смело отвечай им «Да, но с определенными предосторожностями» и сбрасывай ссылку на эту статью.

Источник: clutch.ua

беременность ванна можно или нет
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