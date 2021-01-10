Как проходит крещение ребенка

Крещение—начало христианской жизни

Крещение – самое первое Таинство, которое проходит каждый человек, вступая в православие. Оно символизирует духовное перерождение человека. Пройдя его, человек обращается в веру, должен во всем следовать заветам Спасителя и Божьим заповедям.

Откуда пошло Крещение?

В Новом Завете Крещение упоминается неоднократно. Сам Иисус Христос крестился в реке Иордан, которая сейчас играет огромную роль в христианстве.

До прихода на землю Спасителя существовало Иоанново крещение. Святой Иоанн, названный Предтечей и Крестителем, являлся предшественником Иисуса и его учеников. Именно он самым первым начал крестить людей в реке Иордан. К нему являлись последователи в большом количестве. Прежде чем начать крестить, он читал проповедь, посвященную святому покаянию.

На Иоанново крещение приходили все желающие. Предварительно они должны были покаяться во всех своих грехах. После этого Иоанн окунал их в реку, что становилось своеобразным символом очищения души от всех грехов. На берег люди выходили очищенными и свободными от всех своих прегрешений.

Важно отметить, что данное крещение не являлось христианским, но играло большую роль, и было необходимым для появления в мире Иисуса. Иоанн неоднократно повторял, что вскоре придет истинный Мессия, которому он будет недостоин даже завязать ремень на обуви (т.е. сделать рабскую работу). Иоанн отмечал, что он крестит людей водой, а Мессия, который придет вслед за ним, будет крестить с помощью Святого Духа, то есть использую Божественную Благодать. Благодаря этим предречениям, Иоанна стали называть Предтечей, что означает предыдущий, так как он был первым, кто начал говорить о появлении Спасителя.

Важное место в Новом Завете занимает эпизод, в котором описывается, как Христос пришел к реке Иордан, требуя, чтобы Иоанн крестил и его как остальных. Иоанн ответил, что Спасителю это в действительности не требуется, так как за ним нет никаких прегрешений. Христос на это заявил, что таким образом требуется «исполнить всякую правду». Это означает, что то, что должно случиться, обязательно должно произойти.

Как только Спаситель вступил в реку, все окружающие стали свидетелями необычайного явления. На голову Христа опустился белоснежный голубь. На самом деле это был Святой Дух, принявший в этот момент телесную оболочку. После все услышали голос Всевышнего, который вещал с неба. Он заявил, что отправил на землю своего Сына. В этот момент миру была явлена Святая Троица в виде Бога, Сына и Святого Духа.

Своим поступком Иисус продемонстрировал всем христианское послушание, дав самое первое Таинство для верующих – Крещение. Его должен проходить каждый человек, принимающий веру, в знак освобождения от совершенных ранее грехов и проступков.

В чем заключается суть Крещения?

Проходить Крещение требуется в обязательном порядке всем, кто становится православными. Пока человек не совершил это священнодействие, ему запрещается участвовать в других церковных Таинствах. Получается, что других вариантов для получения Божьей Благодати просто не существует.

В ходе этого священнодействия верующий, переходящий в православие, получает Божественную Благодать, отрицая свою прежнюю греховную жизнь. Это символ того, что человек обращается к Всевышнему, обещает служить ему и следовать его заповедям. В христианстве это становится своеобразным символом того, как будто человек заново появляется на свет в купели.

При этом верующий обязан вслух отречься от сатаны и всех его дел, объявить, что принимает православие, обещает служить Всевышнему. Естественно, все это рассчитано на взрослого человека, который приходит креститься в осознанном возрасте. Однако на Руси издавна было принято крестить ребенка в младенческом возрасте, такая же традиция существуют во многих других православных странах. Этому есть практическое объяснение, так как в прежние времена существовала высокая детская смертность, поэтому родители стремились крестить ребенка как можно раньше, чтобы он не умер, непросвещенный Божественной Благодатью.

По той причине, что ребенок во младенческом возрасте самостоятельно не в состоянии произнести слова отречения от сатаны и воссоединения с Всевышним, это за него делают взрослые люди, которых называют крестными родителями. Считается, что они после этого становятся его духовными родственниками. Стоит отметить, что функции крестных заключаются не только в том, чтобы произнести слова отречения от дьявола и воссоединения со Спасителем. В будущем они обязаны заботиться о духовном воспитании своего крестника, постоянно молиться за него, поддерживать и помогать советом в трудных жизненных ситуациях. Если по какой-то причине умирают биологические родители крестника, крестные должны его усыновить.

Источник: omolitvah.ru