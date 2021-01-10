Что можно и нельзя делать 13 и 14 января на Старый новый год 2021. Как правильно загадать желание для его скорейшего исполнения?

Следует избегать на Старый Новый год мелких денег и лучше отложить решение финансовых проблем.

В этот день принято заканчивать со все новогодние дела, которые не успели сделать, а после прощаться с ёлкой

Старый Новый год — это тот же Новый год, только по Юлианскомну календарю. В основном этот праздник отмечают в странах, где православные христиане придерживаются старой системы летоисчисления. Говорят, что 14 января имеет особый, сакральный смысл. День богат на приметы, в эти 24 часа можно заглянуть в будущее и привлечь в дом достаток на весь год.

Мы расскажем о том, чего нельзя делать на Старый Новый год, чтобы удача сопутствовала вам все последующие 365 дней, как правильно праздновать и какие приметы актуальны в этот день.

Блюда на Старый Новый год

Главное блюдо — щедрая кутья

(каша). На стол также ставят колбасы, мясо. По правилам мясные блюда должны быть свиными, 14 января покровительствует свинье и всем, кто выращивает этих милых животных. Кроме того, на стол ставят вареники, блины, пироги. Главное правило застолья на Старый Новый год — изобилие блюд.

Как празднуют?

В этот день принято собираться всей семьей. Родные просят друг у друга прощения за все обиды, нанесенные в прошлом и загадывают желания.

Что празднуют 13 и 14 января по церковному календарю?

Согласно православной традиции и обычаям предков 13 января отмечают Маланки (Меланки), а 14 января св. Василия. Праздники эти сопровождаются гуляньями, переодеваниями и гаданиями.

На Маланки всегда щедруют и “водят козу”. Всю ночь ходят по домам, поют щедривки, колядки, частушки. В компаниях обязательно присутствует коза Маланка.

На Василия с утра засевают. Занимаются этим исключительно представители сильного пола. Считается, что если в этот день в дом первым войдет мужчина, год будет удачным.

Наши предки верили, что согласие на брак данное на Маланки делает семейный союз счастливым и крепким.

Чего нельзя делать на Старый Новый год?

У каждого праздника есть и свои табу, то, чего ни в коем случае нельзя делать в этот день

Старый Новый год не исключение. 13 и 14 января строго запрещено:

Не рекомендуется давать в этот день в долг;

Нельзя ни на кого обижаться и вспоминать обиды;

Следует избегать на Старый Новый год мелких денег и лучше отложить решение финансовых проблем.

А еще не произносите в этот день слово «тринадцать», не считайте до тринадцати и не выносите из дома мусор.

Приметы на 13 и 14 января

Внимательно относились к приметам, среди которых особенно выделились следующие:

первой 14 января в дом вошла девушка – к беде;

Меланка была теплой, то лето будет хорошим;

иней на деревьях означал урожайный год;

запрещалось на Василия считать мелкие деньги, чтобы не лить слезы. Также не давали и не брали в долг;

если ночью была пурга или метель, считалось, что год будет беспокойным;

услышать утром необычный звон было вестью о возможном пополнении.

Обязательно задабривали домашний скот, чтобы Новый год для них был спокойным и плодовитым.

Современный Старый Новый год Сейчас праздновать принято так же, как в новогоднюю ночь. Считается, в Старый Новый год нужно успеть то, что не получилось осуществить 1 января. Например:

загадать желание, предварительно написав его на салфетке, которую сжигают и бросают в шампанское;

посмотреть концерты и письма, которые еще не успели посмотреть;

отправить поздравления на Старый Новый год родным и близким с повторным пожеланиями добра и здоровья;

положить подарки, о которых ранее забыли под новогоднюю елочку, после чего ее можно убрать.

Источник: ysia.ru