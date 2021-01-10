Валерий Меладзе показал красавиц-дочек от бывшей жены

00:15 10.01.2021 Фото: Сайт артиста 0

"Это такое счастье - иметь трех дочек", "Валерию повезло, девочки красотками выросли, глаз не отвести!", - комментируют фото пользователи.

Валерий Меладзе Отношения Меладзе с Джанабаевой начались в середине нулевых, когда Валерий еще жил в браке с женой Ириной. В то время у Альбины родился сын Константин (15), которого позже Валерий признал своим ребенком. В 2014 году Меладзе развелся с женой, узаконив отношения с Альбиной. В этом же году у певца родился еще один сын, Лука.

Валерий Меладзе,Альбина Джанабаева Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Помимо сыновей, Валерий является отцом трех дочерей от предыдущего брака: Инги (29), Софьи (21) и Арины (18). Недавно в Сети появилось фото, на котором Меладзе запечатлен в компании дочек.

Меладзе и дочки

"Вот это супер! Папа с доченьками!", "Какие красавицы", "Это такое счастье - иметь трех дочек", "Валерию повезло, девочки красотками выросли, глаз не отвести!", - комментируют фото пользователи.

Источник: showbiz.clutch.ua