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Потепление и снегопад обещаю синоптики на 10 января 2021 в Бердске

08:26 10.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В понедельник, 11 января, в Бердске ожидается понижение температуры.

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Бердск завалит снегом

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачно c прояснениями, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег, поземки, на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -18, -23°С, местами до -28°С, днём -11, -16 °С.

В Бердске 10 января днем синоптики обещают -12 градусов. Снег будет идти в течение всего воскресенья. В понедельник, 11 января, ожидается понижение температуры.

гидрометцентр гололед понижение температуры синоптики снегопад
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