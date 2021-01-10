Выгорела квартира на втором этаже в частном доме в Бердске

Пожар произошел на ул. Кирова. Огнеборцы потушили менее чем за час, хотя прокладывали магистральную линию от пожарного гидранта на расстоянии 50 м.

Пожар потушили за 50 минут

В Бердск вечером в субботу потушили частный дом, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

9 января в 21:22 на ул. Кирова в Бердске загорелся частный дом. В результате пожара в квартире №2 на втором этаже в комнате огнем повреждены домашние вещи, мебель и потолочные перекрытия. Квартира №1 огнем не повреждена.

В 22:12 пожар был ликвидирован от автоцистерны, прокладывалась магистральная линия от пожарного гидранта на расстоянии 50 м. На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

Причины пожара и ущерб установят дознаватели ОНД.