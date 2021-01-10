Погибли на пожаре 7 постояльцев незаконного дома престарелых в Тюмени. Смотрите видео

Задержана хозяйка частного пансионата для пожилых людей, в котором при пожаре погибли люди. Все жертвы смертельного пожара были старше 70 лет.

Тела погибших пенсионеров нашли послу тушения пожара

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области в связи с пожаром, при котором погибли люди расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Кроме того, произошедшие события следствием дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Так, 9 января 2021 года после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста.

Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата.

Кроме того, следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проводятся другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Также следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов, выявят и отреагируют на причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тюменской области, будут приняты все меры для оперативного и тщательного расследования уголовного дела.

Следственное управление выражает соболезнование родственникам погибшим.

После тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела семи человек.

Следователями и криминалистами в настоящий момент проводится осмотр места происшествия, а также другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Причиной смертельного пожара в нелегальном доме престарелых в Тюменской области могло стать неосторожное обращение с огнем.

Уничтоженный огнем коттедж использовался как дом престарелых. В результате пожара погибли семь человек, они были постояльцами нелегального учреждения. Всем жертвам ЧП было более 70 лет.

Как сообщили в МЧС, площадь возгорания составила 200 "квадратов", к настоящему времени пожар ликвидирован.

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.