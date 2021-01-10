Погибли на пожаре 7 постояльцев незаконного дома престарелых в Тюмени. Смотрите видео

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области в связи с пожаром, при котором погибли люди расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Кроме того, произошедшие события следствием дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Так, 9 января 2021 года после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста.
Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата.
Кроме того, следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проводятся другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.
Также следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов, выявят и отреагируют на причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тюменской области, будут приняты все меры для оперативного и тщательного расследования уголовного дела.
Следственное управление выражает соболезнование родственникам погибшим.
После тушения пожара в доме и постройках по улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района были обнаружены тела семи человек.
Следователями и криминалистами в настоящий момент проводится осмотр места происшествия, а также другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.
Причиной смертельного пожара в нелегальном доме престарелых в Тюменской области могло стать неосторожное обращение с огнем.
Уничтоженный огнем коттедж использовался как дом престарелых. В результате пожара погибли семь человек, они были постояльцами нелегального учреждения. Всем жертвам ЧП было более 70 лет.
Как сообщили в МЧС, площадь возгорания составила 200 "квадратов", к настоящему времени пожар ликвидирован.
По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.