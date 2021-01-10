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Королева Елизавета II поставила прививку от коронавируса

10:40 10.01.2021 Фото: Википедии
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Ее супруг тоже привился. В Великобритании разршено использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Одобрили также вакцину компании Moderna.

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Королева Великобритании привилась от ковида

Королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу, герцогу Эдинбургскому, сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом 9 января сообщил телеканал Sky News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

По словам пресс-секретаря монаршей семьи, супруги получили первые дозы вакцины от коронавируса. Каким именно препаратом вакцинировали монархов, не уточняется.

Накануне в Великобритании за сутки зафиксировали рекордные 68 тыс. случаев заболевания COVID-19 и 1,3 тыс. смертей пациентов. В тот же день мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании в связи с угрозой переполнения больниц больными COVID-19.

Программа вакцинации стартовала в королевстве с 8 декабря после разрешения регулятора использовать вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Тогда же власти Великобритании одобрили использование вакцины от коронавирусной инфекции американской компании Moderna на территории страны.

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