Зеленского привился «Спутником V»? Есть подозрения у депутатов Рады

Владимир Зеленский

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заподозрил президента Украины Владимира Зеленского в вакцинации «Спутником V». Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, запись которого опубликована на YouTube.

«Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», — сказал политик.

Кива назвал российскую вакцину самым эффективным препаратом от коронавируса на сегодняшний день. Депутат также отметил, что позиция украинского лидера по борьбе с пандемией COVID-19 «каждый день забирает сотни жизней», из-за чего граждане «проклинают» главу государства.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» компанией «Биолек». Компания, головной офис которой расположен в Харькове, заявила о подаче заявки на регистрацию «Спутника V» в украинский минздрав 5 января. В заявке вакцина указана под названием «Гам-КОВИД-Вак».

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».