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Зеленского привился «Спутником V»? Есть подозрения у депутатов Рады

13:06 10.01.2021 Фото: kremlin.ru
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Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил подачу заявки на регистрацию российской вакцины харьковской компанией «Биолек».

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Владимир Зеленский

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заподозрил президента Украины Владимира Зеленского в вакцинации «Спутником V». Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, запись которого опубликована на YouTube.

«Я больше чем уверен, что Зеленский и его ближайшее окружение уже давным-давно вакцинировались, и в большей степени вакцинировались российской вакциной», — сказал политик.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» компанией «Биолек». Компания, головной офис которой расположен в Харькове, заявила о подаче заявки на регистрацию «Спутника V» в украинский минздрав 5 января. В заявке вакцина указана под названием «Гам-КОВИД-Вак».

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».

"Спутник V" заподозрили оппозиция российская вакцина украина Илья Кива Владимир Зеленский Вектор
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Ого, 10 января 2021 13:11
Это что за заголовок? - "Зеленского привился «Спутником V»? Есть подозрения у депутатов Рады"

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