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Можно ли сегодня работать: категорические запреты и просто очень необходимые дела на 10 января 2021 праздник церковный - День памяти 20000 мучеников

11:21 10.01.2021 Фото: https://rsute.ru/
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Что можно и нельзя делать 10 января 2021 года, чтобы привлечь семейное счастье.

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В народе этот праздник называют Рождественским Мясоедом или Домочадцевым днем

Как отмечать День памяти 20000 мучеников 10 января 2021 года, а также что можно и нельзя делать в этот день, интересует многих людей. 10 января во всех православных церквях проводятся богослужения, посвященные памяти 20 тысяч мучеников. В народе этот праздник называют Рождественским Мясоедом или Домочадцевым днем.

Какие существуют традиции праздника

На Домочадцев день на Руси организовывались массовые гуляния, а незамужние девушки в период Святок приступали к гаданию на брак.

Считается, что в этот день все самые заветные семейные мечты реализуются. Чтобы это произошло, наши предки собирались на Красной горке (особом месте для проведения сельских мероприятий) и забивали в землю кол. Наутро всей семьей возвращались на это место, чтобы завязать ленточки на этот кол и загадать желание.

В этот день все члены семьи работу делали дружно, вместе собирались за праздничным столом, отсюда произошло другое название праздника — Домочадцев день. Он напоминал о том, что согласие всех членов семьи является самым дорогим в жизни каждого человека.

Что лучше всего делать в этот день

Если следовать некоторым народным приметам, то можно значительно улучшить свою жизнь

  1. На Домочадцев день обязательно нужно работать с двойным усердием. От того, насколько человек сможет проявить любовь к делу, зависит его материальный успех.
  2. В этот день оформленные браки будут самыми счастливыми и безоблачными и долгими.

Чтобы весь год в семье не возникали конфликты, нужно по поверью заговорить соль и добавить ее в блюда.

Что нельзя делать 10 января 2021 года

Наши предки верили, что в этот день не рекомендуется:

  • пришивать пуговицу к одежде, иначе человек пришьет себе прежние беды;
  • конфликтовать, сквернословить, поскольку в этот день стоит пребывать в позитивном настроении, иначе, как человек загадает, то и исполнится;
  • чтобы не рассориться со всеми членами семьи, нежелательно хозяйкам ставить опару и заниматься приготовлением сдобного теста;
  • не рекомендуется входить в квартиру с левой ноги, иначе человек может таким образом впустить в нее нечисть;
  • незамужние девушки должны находится в этот день в своей комнате с закрытой дверью, чтобы не встретить гулящего мужа;
  • в случае, когда хозяйка оставила окна открытыми, из них могут улететь семейное благополучие;
  • сон в эту ночь может быть вещим и рассказать о реальном положении дел, это особенно актуально, когда человек в чем-то сомневается.

Не рекомендуется встречать праздник в полном одиночестве. Лучше всего организовать большое застолье в кругу семьи.

Источник: https://rsute.ru/

День памяти 20000 мучеников можно ли работать
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