Можно ли сегодня работать: категорические запреты и просто очень необходимые дела на 10 января 2021 праздник церковный - День памяти 20000 мучеников

Что можно и нельзя делать 10 января 2021 года, чтобы привлечь семейное счастье.

В народе этот праздник называют Рождественским Мясоедом или Домочадцевым днем

Как отмечать День памяти 20000 мучеников 10 января 2021 года, а также что можно и нельзя делать в этот день, интересует многих людей. 10 января во всех православных церквях проводятся богослужения, посвященные памяти 20 тысяч мучеников. В народе этот праздник называют Рождественским Мясоедом или Домочадцевым днем.

Какие существуют традиции праздника

На Домочадцев день на Руси организовывались массовые гуляния, а незамужние девушки в период Святок приступали к гаданию на брак.

С этого периода открывается пора свадебных церемоний, так как Церковь разрешает употреблять мясные блюда, а значит, появляется возможность накрыть богатый праздничный стол с вкусными кулинарными шедеврами. Отсюда появилось название праздника Рождественский Мясоед.

Считается, что в этот день все самые заветные семейные мечты реализуются. Чтобы это произошло, наши предки собирались на Красной горке (особом месте для проведения сельских мероприятий) и забивали в землю кол. Наутро всей семьей возвращались на это место, чтобы завязать ленточки на этот кол и загадать желание.

В этот день все члены семьи работу делали дружно, вместе собирались за праздничным столом, отсюда произошло другое название праздника — Домочадцев день. Он напоминал о том, что согласие всех членов семьи является самым дорогим в жизни каждого человека.

Что лучше всего делать в этот день

Если следовать некоторым народным приметам, то можно значительно улучшить свою жизнь

На Домочадцев день обязательно нужно работать с двойным усердием. От того, насколько человек сможет проявить любовь к делу, зависит его материальный успех. В этот день оформленные браки будут самыми счастливыми и безоблачными и долгими.

Чтобы весь год в семье не возникали конфликты, нужно по поверью заговорить соль и добавить ее в блюда.

Что нельзя делать 10 января 2021 года

Наши предки верили, что в этот день не рекомендуется:

пришивать пуговицу к одежде , иначе человек пришьет себе прежние беды;

, иначе человек пришьет себе прежние беды; конфликтовать, сквернословить, поскольку в этот день стоит пребывать в позитивном настроении, иначе, как человек загадает, то и исполнится;

поскольку в этот день стоит пребывать в позитивном настроении, иначе, как человек загадает, то и исполнится; чтобы не рассориться со всеми членами семьи , нежелательно хозяйкам ставить опару и заниматься приготовлением сдобного теста;

, нежелательно хозяйкам ставить опару и заниматься приготовлением сдобного теста; не рекомендуется входить в квартиру с левой ноги , иначе человек может таким образом впустить в нее нечисть;

, иначе человек может таким образом впустить в нее нечисть; незамужние девушки должны находится в этот день в своей комнате с закрытой дверью , чтобы не встретить гулящего мужа;

, чтобы не встретить гулящего мужа; в случае, когда хозяйка оставила окна открытыми, из них могут улететь семейное благополучие;

из них могут улететь семейное благополучие; сон в эту ночь может быть вещим и рассказать о реальном положении дел, это особенно актуально, когда человек в чем-то сомневается.

Не рекомендуется встречать праздник в полном одиночестве. Лучше всего организовать большое застолье в кругу семьи.

Источник: https://rsute.ru/