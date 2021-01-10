Пьяным оказался сбивший насмерть женщину и сбежавший с мета ДТП гастролер-водитель Range Rover в Новосибирске

Предполагаемый виновник аварии - 30-летним жителем Бурятии. Его задержали в гостинице, куда он направился сразу после смертельного ДТП и где скрывался от правоохранителей. В машине нашли подозрительное вещество.

Водитель вместе с пассажиром бросили автомобиль на пересечении улиц Советской и Свердлова. Они пересели в такси

Задержали водителя Land Rover Range Rover, который утром 9 января насмерть сбил переходившую дорогу женщину в центре Новосибирска. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", смертельное ДТП произошло утром в субботу на Красном проспекте на "зебре".

«В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Новосибирску установили и задержали водителя, предположительно находившегося за рулем автомобиля Range Rover, который 9 января в 8:45 на пересечении Красного проспекта и Орджоникидзе совершил наезд на женщину-пешехода 1964 г.р, переходившую проезжую часть в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Опросив свидетелей, полицейские выяснили, что водитель вместе с пассажиром бросили автомобиль на пересечении улиц Советской и Свердлова, а затем пересели в такси. В ходе обыска следователи обнаружили в салоне Рендж Ровера пакет с веществом растительного происхождения, который направлен на экспертизу.

Предполагаемый виновник аварии оказался 30-летним жителем Бурятии, полицейские задержали его в комнате гостиницы, куда он направился сразу после ДТП и где скрывался от правоохранителей.

Гражданин был доставлен в Центральный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Правонарушителю было предложено пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие 0,950 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Проводится расследование», — говорится в пресс-релизе главка МВД по Новосибирской области, который поступил в АСТ-54.