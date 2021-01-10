Причины доверять российской вакцине «Спутник V» перечислили западные СМИ

Журналист подчеркнул, что, выбирая между российской вакциной и препаратом CoronaVac производства китайской биофармацевтической компании Sinovac, он бы привился «Спутник V».

Западный журналист высказал непопулярное мнение по поводу российской вакцины

Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины доверять российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Он обратил внимание на то, что препарат «Спутник V» прошел клинические испытания третьей фазы, и его эффективность превышает 90%.

При этом в ходе испытаний не было выявлено ни одного случая тяжелого течения заболевания. Также он отметил сотрудничество России с компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины.

«Все эти факты вместе, даже несмотря на отсутствие (публикации в научных журналах. — Ред.) результатов клинических испытаний третьей фазы, дают повод считать, что вакцина “Спутник V” может быть таким же сильным кандидатом, как и аналоги, разработанные в западных лабораториях», — пишет он.

Фазели подчеркнул, что, выбирая между российской вакциной и препаратом CoronaVac производства китайской биофармацевтической компании Sinovac, он бы привился «Спутник V».

Препарат «Спутник V» разработан в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Его итоговая эффективность составила 91,4%, а профилактическая эффективность против тяжелых случаев достигла 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию.

19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что негативное отношение Запада к России и к российской вакцине связано с угрозой конкуренции для крупнейших зарубежных производителей. Он подчеркнул, что некоторые государства и их фармацевтические компании прибегают к разным «нелицеприятным методам», чтобы воспрепятствовать «вхождению вакцины» РФ в разные страны.