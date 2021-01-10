10.01
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Нарядилась в свадебное платье и подожгла квартиру многодетная мать

12:02 10.01.2021 Фото: Скриншот
0

Соседи подозревают, что женщина состоит в секте и имеет проблемы с наркотиками. Во время пожара кувалдой выбивали дверь и вынесли ее из квартиры.

% name% title
Соседка устроившей пожар в своей квартире "невесты" рассказали о ней

Соседка "невесты" из Ленобласти, устроившей пожар в собственной квартире, предположила, что женщина состоит в секте и имеет проблемы с наркотиками.

По словам Кристины, проживающей в соседнем подъезде, эта история началась еще 1 января.

"У нее трое детей, муж был, потом он ушел от нее и крыша поехала, как все думали. Она ходила тут, устраивала концерты, и в свадебном платье, и в костюме Снегурочки, скворечники с деревьев срывала, я звонила в полицию, просила, чтобы за ней приехали. Когда я хоронила свою собаку, она накинулась на сестру, хотела забрать труп моей собаки, нам пришлось с ней воевать в лесу", - рассказала она РЕН ТВ.

Также она сообщила, что накануне неадекватная соседка стала выносить из квартиры коробки с вещами, где были книги странного содержания.

"Секта, богохульство, черные книжки, листы с аккордами для гитары, ксерокопии мужчин с Перми. Организаторы этой секты находятся в Перми. В одной из книг была визитка со странным крестом - "Звоните, поможем вам в любой ситуации". Мы начали гуглить, они воздействуют с помощью наркотиков", - сообщила Кристина.

По ее словам, после того, как "невеста" избавилась от вещей, она поднялась в квартиру и стала что-то поджигать на полу, после чего начался пожар.

"Окна закоптились, начало трещать, парень кувалдой выбивал двери. До этого она вырубила электричество соседям. Когда начало гореть, она кричала "Помогите", ее вынесли живую. Искупалась, одела полотенце, завязала занавеску как свадебное платье. Сидела, улыбалась обгоревшая, вся в золе, вчера ее увезли", - рассказала соседка.

По ее словам, всю неделю с "невестой" жили трое детей. Семьей заинтересовались органы опеки, в настоящее время дети находятся с дедушкой и отцом в Выборге.

В региональном главке МЧС рассказали, что площадь пожара в квартире многоэтажки в деревне Кальтино составила пять квадратных метров, возгорание оперативно ликвидировали. Причины произошедшего устанавливаются.

многодетная мать наркотики неадекватная органы опеки свадебное платье шизофрения
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Детей заберут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кому и на сколько повысят пенсии 2021: военные, социальные и страховые
13:36 10-01-2021
Кому и на сколько повысят пенсии 2021: военные, социальные и страховые
Лунный календарь красоты на 2021 год
13:30 10-01-2021
Лунный календарь красоты на 2021 год
Какого числа начнутся Крещенские морозы 2021 в российских регионах
13:23 10-01-2021
Какого числа начнутся Крещенские морозы 2021 в российских регионах
Новая выплата с 3 до 7 лет в 2021: какую сумму получат россияне на счет после 11 января по новой схеме расчета путинских пособий
13:20 10-01-2021
Новая выплата с 3 до 7 лет в 2021: какую сумму получат россияне на счет после 11 января по новой схеме расчета путинских пособий
Зеленского привился «Спутником V»? Есть подозрения у депутатов Рады 1
13:06 10-01-2021
Зеленского привился «Спутником V»? Есть подозрения у депутатов Рады
Можно ли выливать святую воду? Как обращаться со святыней
13:00 10-01-2021
Можно ли выливать святую воду? Как обращаться со святыней
Когда закончатся новогодние каникулы у школьников и дети пойдут в школу в 2021 году? Названы даты в российских регионах 1
12:51 10-01-2021
Когда закончатся новогодние каникулы у школьников и дети пойдут в школу в 2021 году? Названы даты в российских регионах
Крещение 2021: Дата праздника и традиции светлого дня
12:30 10-01-2021
Крещение 2021: Дата праздника и традиции светлого дня
Причины доверять российской вакцине «Спутник V» перечислили западные СМИ 1
12:21 10-01-2021
Причины доверять российской вакцине «Спутник V» перечислили западные СМИ
Нарядилась в свадебное платье и подожгла квартиру многодетная мать
12:02 10-01-2021
Нарядилась в свадебное платье и подожгла квартиру многодетная мать