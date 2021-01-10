Нарядилась в свадебное платье и подожгла квартиру многодетная мать

Соседи подозревают, что женщина состоит в секте и имеет проблемы с наркотиками. Во время пожара кувалдой выбивали дверь и вынесли ее из квартиры.

Соседка устроившей пожар в своей квартире "невесты" рассказали о ней

Соседка "невесты" из Ленобласти, устроившей пожар в собственной квартире, предположила, что женщина состоит в секте и имеет проблемы с наркотиками.

По словам Кристины, проживающей в соседнем подъезде, эта история началась еще 1 января.

"У нее трое детей, муж был, потом он ушел от нее и крыша поехала, как все думали. Она ходила тут, устраивала концерты, и в свадебном платье, и в костюме Снегурочки, скворечники с деревьев срывала, я звонила в полицию, просила, чтобы за ней приехали. Когда я хоронила свою собаку, она накинулась на сестру, хотела забрать труп моей собаки, нам пришлось с ней воевать в лесу", - рассказала она РЕН ТВ.

Также она сообщила, что накануне неадекватная соседка стала выносить из квартиры коробки с вещами, где были книги странного содержания.

"Секта, богохульство, черные книжки, листы с аккордами для гитары, ксерокопии мужчин с Перми. Организаторы этой секты находятся в Перми. В одной из книг была визитка со странным крестом - "Звоните, поможем вам в любой ситуации". Мы начали гуглить, они воздействуют с помощью наркотиков", - сообщила Кристина.

По ее словам, после того, как "невеста" избавилась от вещей, она поднялась в квартиру и стала что-то поджигать на полу, после чего начался пожар.

"Окна закоптились, начало трещать, парень кувалдой выбивал двери. До этого она вырубила электричество соседям. Когда начало гореть, она кричала "Помогите", ее вынесли живую. Искупалась, одела полотенце, завязала занавеску как свадебное платье. Сидела, улыбалась обгоревшая, вся в золе, вчера ее увезли", - рассказала соседка.

По ее словам, всю неделю с "невестой" жили трое детей. Семьей заинтересовались органы опеки, в настоящее время дети находятся с дедушкой и отцом в Выборге.

В региональном главке МЧС рассказали, что площадь пожара в квартире многоэтажки в деревне Кальтино составила пять квадратных метров, возгорание оперативно ликвидировали. Причины произошедшего устанавливаются.