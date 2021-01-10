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Покупать ли доллары и евро сейчас, что думают эксперты

19:30 10.01.2021 Фото: https://pixabay.com/
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Эксперты рассказали, какая валюта наиболее подойдёт для хранения сбережений в 2021 году

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Стоит ли рубли переводить в валюту в начале 2021 года

Анализируя состояние рынков в конце 2020 года, эксперты спрогнозировали динамику роста и стабильности разных валют на 2021 год. В расчёт брались ключевые экономические факторы, в первую очередь способность рынка отдельной страны или валютной зоны быстро восстанавливаться после спада, связанного с коронакризисом. Вместе с самой стабильной, по прогнозам, валютой для вкладов в 2021 году эксперты также назвали и ряд довольно перспективных, инвестирование в которые может стать выигрышным, хотя и сопряжено с внушительными рисками.

Стабильное и перспективное евро

По мнению Михаила Зельцера, влиятельного отечественного эксперта по фондовым рынкам, наиболее стабильной, а значит, и весьма прогнозированной и привлекательной для вкладов мировой валютой в 2021 году будет евро. Экономист считает, что данная денежная единица будет довольно быстро укрепляться на уровне восстановления экономики зоны ЕС после коронавирусной пандемии.

Зельцер заявил, что динамика восстановления рынков Европы будет более активной, чем рынка США. К тому же фискальные проекты правительства Соединённых Штатов будут оказывать весьма ощутимое девальвационное давление на американскую валюту. Исходя из таких будущих реалий, уже в I полугодии 2021 года евро сможет окрепнуть до значения 1,3 относительно доллара США.

Перспективные, но рисковые валюты для вкладов в 2021 году

Что касается других валют, вложения в которые будут относительно выгодными для россиян, то тут эксперт советует внимательно присмотреться к китайскому юаню и японской иене. Весьма перспективными могут оказаться и инвестиции в индийские рупии или южноафриканские рэнды. Однако Михаил Зельцер сразу же оговорился, что вложения в эти валюты сопряжены с весьма существенными рисками для вкладчиков.

Что касается отечественных денежных знаков, то их тоже не стоит полностью сбрасывать со счетов. У российского рубля есть все теоретические шансы серьезно окрепнуть по отношению к тем же евро или американскому доллару.

Однако для того чтобы такая ситуация стала возможной, нужны 2 основных фактора – стабильная стоимость отечественной нефти не ниже $50 за 1 баррель, а также уменьшение санкционного «пресса» со стороны США и ЕС.

Источник: https://www.1rre.ru/

доллар евро рубли
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От редакции

Вы уже купили евро?

Аноним, 10 января 2021 19:33
НВР:
На какие шишы?
Аноним, 10 января 2021 20:09
НВР:
Да, еще осенью всю наличность перевел в евро

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