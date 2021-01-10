Путина убедили провести индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2021 году

Владимир Путин акцентировал внимание на том, что около 10 млн пенсионеров в нашей стране с 2016 года не наблюдают повышений своих выплат.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2021 году инициировал Путин

Президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение проработать и представить на рассмотрение конструктивные предложения по возобновлению индексации пенсионных выплат работающих пенсионеров.

Из сообщения пресс-службы Кремля следует, что глава государства ожидает инициативы от членов Кабинета министров до 1 февраля. Владимир Путин акцентировал внимание на том, что около 10 млн пенсионеров в нашей стране с 2016 года не наблюдают повышений своих выплат.

Изначально правительство аргументировало мораторий тем, что необходимо выйти на баланс дефицитного бюджета. Между тем, государственную казну впоследствии успешно вернули к профициту, и Министерство финансов ежегодно направляло в пределах трех триллионов рублей Фонду национального благосостояния (ФНБ). Однако, индексация до сих пор так и не возобновлена.

Последние новости о пенсиях работающих пенсионеров

Руководитель Минфина РФ Антон Силуанов на заседании Госдумы в середине осени минувшего года подчеркивал, что решение о повышении пенсий гражданам, продолжающим работать, однозначно несправедливое.

«Вопрос здесь даже не в деньгах, а в некой справедливости, когда получая и зарплату, и пенсию, вы говорите – давайте еще и индексировать пенсию», — отмечал г-н Силуанов.

Аргументы Минфина против индексации пенсий работающим пенсионерам

Глава Минфина Антон Силуанов указывает на тот факт, что под пенсиями следует понимать компенсации за утраченные заработки, а потому если пожилые россияне и получают пенсии, и работают, то их заработки однозначно не утрачены.

«Может быть, этот заработок и небольшой, но в целом он получает и заработок, и пенсию. И мы видим, как заработная плата и в последние годы, и в прогнозах растет, причем растет в среднем выше, чем темпы инфляции», — заявил Антон Силуанов.

Что сказал Путин о повышении пенсий россиянам?

5 января 2021 года состоялось совещание, на котором рассматривались меры социальной поддержки населения. Владимир Путин выразил надежду на то, что индексация пенсий пройдет в наступившем году без сбоев.

«С 1 января текущего года у нас уже заложена очередная индексация пенсий на 6,3 процента, то есть выше уровня инфляции. Надеюсь, никаких сбоев здесь не будет», — констатировал президент.

Владимир Путин акцентировал внимание на том, что резервными финансовыми средствами для реализации обозначенных целей наше государство сегодня располагает.

Источник: Пронедра