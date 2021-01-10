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Когда закончатся новогодние каникулы у школьников и дети пойдут в школу в 2021 году? Названы даты в российских регионах

12:51 10.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Рекомендации, когда каникулы у школьников страны должны начаться и закончиться, выпускает Министерство просвещения РФ.  Но есть и определенные правила относительно отдыха учащихся, которые не могут нарушать региональные власти.

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Пока школы Бердска пусты

С 28 декабря 2020 школьники Новосибирской области ушли на зимние каникулы, которые продлятся в регионе до 17 января 2021 года. До этого же дня продлил отдых ученикам мэр Москвы Сергей Собянин.  Московские чиновник порекомендовал негосударственным учреждениям также увеличить на неделю период отдыха.

Решение о продлении новогодних каникул в школах Новосибирской области на неделю, например, было принято на заседании штаба. Соответствующее письмо министерства образования области было направлено главам муниципальных районов и городских округов в конце декабря 2020 года.

Такое же решение о продлении каникул до 17 января приняли власти Калининградской области.

Но во многих регионах начинают учиться с 11 января - в первый официальный рабочий день 2021 года. Поэтому необходимо уточнять дату начала третий четверти, поскольку она зависит от ситуации с коронавирусом в каждом конкретном субъекте РФ.  Окончательный график каникул и праздников в школе лучше искать на ее сайте.

Сколько времени отдыхать школьникам решают региональные власти. Большинство субъектов РФ не последовали примеру Москвы и Новосибирской области. И начнут занятия с 11 января.

В Ярославской области занятия в школах после зимних каникул начнутся по графику, 11 января. По данным регионального департамента образования, продлевать каникулы в области из-за пандемии коронавируса не планируют.

Очное обучение в школах Ивановской области после Новогодних каникул будет возобновлено в штатном порядке, с 11 января. По оценке эпидемиологической ситуации, озвученной главой регионального Роспотребнадзора, необходимость в продлении каникул в регионе на данный момент отсутствует.

Рекомендации, когда каникулы у школьников страны должны начаться и закончиться, выпускает Министерство просвещения РФ.  При этом есть и определенные правила, установленные властями относительно отдыха учащихся, которые нельзя нарушать:
—длительность "коротких" каникул в школах не может быть менее 7 дней, летних — менее двух месяцев);
—недопустимо сдвигать каникулы более чем на 2 недели от рекомендованного периода;
—количество дней отдыха в течение учебного года не должно быть менее 30 (без учета летних каникул);

—каникулы всегда должны стартовать с понедельника.

Сергей Кравцов, глава Минпросвещения, подчеркнул, что ведомство принимает меры для скорейшего возвращения к стандартному режиму обучения. Но на это может повлиять не только пандемия, но и морозы. В большинстве регионов ученики начальных классов могут оставаться дома при температуре -25 градусов.

график зимние каникулы коронавирус продлят режим школьники Сергей Кравцов
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От редакции

Детям уже надоело отдыхать?

Аноним, 10 января 2021 13:18
НВР:
Нет

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