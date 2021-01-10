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Вассерман: Кому выгодна "организация" пандемии и кто на ней заработал

14:57 10.01.2021 Фото: www.flickr.com
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По его словам, это последовательные шаги "разгрома мира" и взятия его под жесткий контроль корпораций, которые никто не избирал и которые ни перед кем не несут ответственности.

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Анатолий Вассерман

Известный эрудит, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман в своем блоге на РЕН ТВ порассуждал о том, кто для собственной выгоды мог "организовать" пандемию.

"За время пандемии транснациональный бизнес заработал триллионы долларов, а свои долги переложил на наши с вами плечи", — отметил он.

В связи с этим он напомнил о документе 11-летней давности — докладе "Сценарии для будущего технологий и международного развития", опубликованном благотворительным фондом Рокфеллера.

"Там четыре варианта реакции на опасную пандемию: "Запирающий шаг" — жесткий госконтроль, вызывающий общественный протест; "Умно вместе" — координация успешных стратегий решения неотложных и старых проблем; "Атака хакеров" — на фоне ослабления государств расширяется преступность и появляются опасные технологические новшества, особенно в цифре; "Умная мешанина" — раздробленный депрессивный мир, где сообщества и отдельные лица выживают локально, опираясь на ситуативные решения растущего комплекса проблем", — объяснил Вассерман.

По его словам, специалисты отмечают, что это не разные варианты, а последовательные шаги "разгрома мира" и взятия его под жесткий контроль корпораций, которые никто не избирал и которые ни перед кем не несут ответственности.

Также Вассерман привел еще один доклад от 8 апреля, который был опубликован под руководством академика Сергея Глазьева, — "О глубинных причинах нарастающего хаоса и мерах по преодолению экономического кризиса". Из него следует, что США вели разработки особо опасных штаммов обнаруженных в Китае вирусов, а сегодняшние события разворачиваются по докладу фонда Рокфеллера.

Академик Глазьев ранее говорил о "гигантском перераспределении собственности". По его словам, весной этого года финансовый олигархат сбросил с себя "30 триллионов обязательств".

"В начале предыдущего перераспределения собственности с таким размахом Иосиф Виссарионович сказал: "Мы отстали от передовых стран на пятьдесят, на сто лет — мы должны пробежать этот путь за десять лет, иначе нас сомнут". Успеем ли пробежать теперь, до очередной мировой войны?" — заключил Вассерман.

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