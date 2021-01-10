Когда будет Парад планет в 2021 году

Что такое парад планет

Парадом называется соединение нескольких планет. Это такой аспект, при котором планеты находятся очень близко друг к другу на ночном небе, то есть, выстраиваются в ряд по одну сторону от Солнца.

Бывает парад большой и малый. Большой парад — это тот, при котором в ряд выстраиваются пять планет и более. Для малого парада необходимо четыре планеты. Эти явления происходят довольно часто, однако в 2021 году ни одного полноценного парада планет не ожидается.

Астрологический смысл парада планет

С точки зрения астрологии парад — это всегда неприятное явление. Даже малый парад планет несет в себе довольно большую опасность. Когда планеты собираются в одном Знаке Зодиака, это негативно сказывается на какой-то одной сфере жизни. Именно поэтому отсутствие парадов планет в 2021 году делает его более благоприятным.

Отсутствие подобных явлений — это очень хорошо, особенно если учесть то, каким выдался для человечества 2020 год. Он был сложным, непредсказуемым и очень опасным из-за пандемии и политических дрязг. 2021 год обещает начать исправление проблем, пришедших в нашу жизнь в год Крысы.

Наступает время, когда нужно пересмотреть свое отношение к неурядицам, сфокусировавшись на их решении и на позитиве. 2021 год Быка может стать началом нового времени. Сплотиться людям будет сложно, но нужно это сделать, ибо только это приведет нас к победе над проблемами.