Жертвами бури Филомена стали четыре человека. Города парализованы из-за снега

Буря Филомена, которая обрушилась на Пиренейский полуостров, принеся с собой снегопад, дожди, сильные порывы ветра - в зависимости от региона - унесла жизни как минимум четырех человек. Мадрид полностью парализован, уборочная техника не справляется. Власти прогнозируют ухудшение ситуации из-за гололеда и понижения температуры в ближайшие дни.

Число жертв стихии увеличилось до четырех, ранее МВД сообщал о трех погибших - мужчина и женщина погибли в Андалусии, их машину унесла река, еще один мужчина был найден под снегом в муниципалитете Сарсалехо (сообщество Мадрид). Погиб от переохлаждения бездомный в провинции Сарагоса, сообщила местная полиция.

"Это абсолютно беспрецедентная ситуация. Мы знали, что Филомена будет действовать жестко, но это гораздо жестче прогнозов", - заявила министр обороны Маргарита Роблес в интервью испанскому государственному радио. В ряде районов Испании, в том числе Мадриде и Толедо, военные привлечены к устранению последствий стихии.

Железнодорожное движение в Мадриде прекращено, из-за этого прервано сообщение между другими регионами, поскольку столица находится в центре страны и многие поезда идут через нее. С вечера пятницы закрыт аэропорт "Барахас", когда он возобновит работу, не известно. Гражданской Гвардии и дорожно-транспортной службе DGT в субботу удалось вытащить большую часть машин, которые оказались заблокированы на трассах с вечера пятницы. Движение затруднено на более чем 650 дорогах, 133 из них полностью перекрыты, в сообществе Мадрид и ряде других регионов обязательно использовать цепи. Грузовики не могут передвигаться во всем сообществе Мадрид, а их водители, которых стихия застала в дороге, дожидаются улучшения обстановки на специальных площадках.