Когда выходить на работу: какой первый рабочий день после новогодних каникул в 2021 году?

Сегодня, 10 января, и это последний день отдыха. Напомним, что россияне провели в новогодних каникулах с 1 по 10 января.
Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник 11 января.
Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник 11 января.
Сегодня, 10 января, и это последний день отдыха. Напомним, что россияне провели в новогодних каникулах с 1 по 10 января.
Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник 11 января.
От редакции
Как отдохнули?