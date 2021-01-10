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Когда выходить на работу: какой первый рабочий день после новогодних каникул в 2021 году?

13:54 10.01.2021 Фото: https://pixnio.com/
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Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник 11 января.

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Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник 11 января

Сегодня, 10 января, и это последний день отдыха. Напомним, что россияне провели в новогодних каникулах  с 1 по 10 января.

Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник 11 января.

Когда закончатся новогодние каникулы у школьников и дети пойдут в школу в 2021 году? Названы даты в российских регионах

новогодние каникулы первый рабочий день
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