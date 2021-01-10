Когда выходить на работу: какой первый рабочий день после новогодних каникул в 2021 году?

Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник 11 января.

Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник 11 января

Сегодня, 10 января, и это последний день отдыха. Напомним, что россияне провели в новогодних каникулах с 1 по 10 января.

Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник 11 января.