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Тяжкое преступление раскрыто: Попала в больницу с ножевым ранением женщина в Новосибирске

13:54 10.01.2021 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Семейный праздник с застольем закончился поножовщиной. Подозревают в нападении 40-летнего супруга пострадавшей.

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Скорая помощь госпитализировала раненую

В Заельцовском районе Новосибирска полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили 10 января в управлении МВД по Новосибирской области.

8 января в 22.00 из квартиры дома по улице Кропоткина в медицинское учреждение автомобилем "скорой помощи" доставлена 46-летняя женщина с ножевым ранением.

О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

Поступившая информация была передана находящимся на маршруте патрулирования экипажам патрульно-постовой службы полиции, которые вскоре задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний супруг потерпевшей.

Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил свою жену ножом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.

задержали подозреваемого нож ранее судимый ударил ГУ МВД по НСО
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