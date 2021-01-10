Тяжкое преступление раскрыто: Попала в больницу с ножевым ранением женщина в Новосибирске

Семейный праздник с застольем закончился поножовщиной. Подозревают в нападении 40-летнего супруга пострадавшей.

Скорая помощь госпитализировала раненую

В Заельцовском районе Новосибирска полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили 10 января в управлении МВД по Новосибирской области.

8 января в 22.00 из квартиры дома по улице Кропоткина в медицинское учреждение автомобилем "скорой помощи" доставлена 46-летняя женщина с ножевым ранением.

О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

Поступившая информация была передана находящимся на маршруте патрулирования экипажам патрульно-постовой службы полиции, которые вскоре задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний супруг потерпевшей.

Установлено, что в ходе совместного распития спиртных напитков между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил свою жену ножом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится дальнейшее расследование.