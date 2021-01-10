Фура перекрыла Бердское шоссе: стоит огромная пробка в направлении Новосибирска

Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Кабина с водителем оказалась на обочине. А вот грузовой прицеп перекрыл все три полосы для движения.

Фура перекрыла все полосы дороги и собрала многокилометровый затор в Новосибирске

Авария произошла на улице Большевистской 10 января, движение в сторону центра заблокировано.

В Октябрьском районе Новосибирска из-за ДТП с фурой оказалось парализовано движение в сторону центра. Об этом сообщили очевидцы в паблике АСТ-54.

Как отмечают, фура двигалась в сторону центра города. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Кабина с водителем оказалась на обочине. А вот грузовой прицеп перекрыл все три полосы для движения.

Судя по информации сервиса «Яндекс.Пробки», на месте ДТП и на подъездах к нему собралась огромная пробка протяженностью в несколько километров.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.