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Фура перекрыла Бердское шоссе: стоит огромная пробка в направлении Новосибирска

14:23 10.01.2021 Фото: АСТ-54
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Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Кабина с водителем оказалась на обочине. А вот грузовой прицеп перекрыл все три полосы для движения.

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Фура перекрыла все полосы дороги и собрала многокилометровый затор в Новосибирске

Авария произошла на улице Большевистской 10 января, движение в сторону центра заблокировано.

В Октябрьском районе Новосибирска из-за ДТП с фурой оказалось парализовано движение в сторону центра. Об этом сообщили очевидцы в паблике АСТ-54.

Как отмечают, фура двигалась в сторону центра города. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Кабина с водителем оказалась на обочине. А вот грузовой прицеп перекрыл все три полосы для движения.

Судя по информации сервиса «Яндекс.Пробки», на месте ДТП и на подъездах к нему собралась огромная пробка протяженностью в несколько километров.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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От редакции

Как объехать?

Аноним, 10 января 2021 14:28
Ёшкин матрёшкин
Аноним, 10 января 2021 14:31
Сегодня по дороге от Березовой до Родины не одну машину заносило, как фигурное катание.

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