Владельцам снегоходов установили возрастной ценз. Какие еще изменения коснулись подобной техники

Снегоход - в одни руки. Это связано с ужесточение контроля: чтобы в случае какого-либо нарушения было понятно, кому предъявлять претензии.

С этого года регистрировать мотовездеходную технику можно только на совершеннолетних граждан

Владельцев моноколёс, мотоблоков и газонокосилок освободят от необходимости ставить на учёт свою технику. А вот процедура регистрации внедорожного транспорта, согласно новым правилам, на ближайшие пять лет станет строже. Однако, как рассказал «Парламентской газете» депутат Николай Валуев, чтобы решить проблему неучтённых квадроциклов и снегоходов, необходимо контроль за ними переложить с Минсельхоза на МВД.

Что изменится

Напомним, 1 января 2020 года вступил в силу закон о регистрации транспортных средств. Документ, в частности, возлагает на региональные органы Гостехнадзора решение вопросов учёта самоходной техники, к которой обычно относят тракторы, сельхозмашины, прицепы и снегоходы. Однако сам термин в законе подробно не раскрывается, а его буквальное толкование предписывает ставить на учёт вообще любые самоходные машины, которые имеют двигатель, вне зависимости от их мощности. Таким образом, под эти правила подпадали велосипеды с подвесными двигателями, моноколёса, детские автомобили и вся садовая техника, которая способна передвигаться самостоятельно.

1,5 тысячи штрафов были выписаны Гостехнадзором в 2019 году за эксплуатацию снегоходов и квадроциклов без удостоверения тракториста

Для исправления правовой коллизии в Госдуму внесли проект поправок в закон о госрегистрации транспортных средств. Документ принят в первом чтении, а пока постановлением Правительства исчерпывающее определение закрепили в правилах регистрации тракторов и самоходных машин на 2021-2026 годы.

Обязанность постановки на учёт устанавливается только для той техники, которая оборудована двигателем внутреннего сгорания с рабочим объёмом более 50 куб. см или электродвигателем мощностью более 4 кВт и на которую оформляются обычные и электронные паспорта самоходных машин. Это тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства и прицепы к ним.

Отдельно в документе оговаривается, что регистрации в органах Гостехнадзора не подлежат гоночные автомобили, мотоциклы, а также транспортные средства, собранные в индивидуальном порядке из запасных частей и агрегатов.

Снегоход в одни руки

Ещё одно важное изменение коснётся владельцев мотовездеходной техники. В правилах оговаривается, что зарегистрировать трактор или снегоход на не достигшего 16-летнего возраста россиянина будет нельзя. Если несовершеннолетнему такая техника принадлежит по праву собственности, то ставить на учёт её должен один из родителей или опекун.

Ранее многие несознательные граждане нередко регистрировали технику на несовершеннолетних, так как те, кто не достиг 16 лет, не могут нести административную ответственность за неправильную её эксплуатацию.

Кроме того, зарегистрировать снегоход или трактор теперь можно только за одним лицом. Даже если по документам самоходка принадлежит нескольким, в регистрационных документах будет указан только один владелец. Это также связано с ужесточение контроля: чтобы в случае какого-либо нарушения было понятно, кому предъявлять претензии.

По экспертным оценкам, количество снегоходной и мотовездеходной техники, стоящей на регистрационном учёте, в несколько раз ниже, чем количество проданной техники. К слову, на учёте Гостехнадзора, который находится в ведении Минсельхоза, сейчас насчитывается всего 50 тысяч снегоходов-вездеходов.

Количество самоходной техники, стоящей на учёте Физлица 1 501 643 Юрлица 1 452 057 (По данным Минсельхоза)

Заядлый охотник и рыбак, депутат Николай Валуев освоил мотовездеходную технику достаточно давно. Первым в его хозяйстве в 2009 году появился квадроцикл, годом позже — снегоход. Вся техника прошла госрегистрацию, а для того, чтобы управлять ей, Николай Валуев дисциплинировано прошёл курсы, сдал экзамены в Гостехнадзоре и получил удостоверение тракториста-машиниста категории А1.

«Мой опыт показывает, что вездеходная техника очень строга к новичкам и не прощает несерьёзного к себе отношения. На моих глазах люди, считавшие иначе, получали тяжёлые травмы, не справившись с управлением машиной», — рассказал он «Парламентской газете».

По мнению Валуева, снизить риски одними изменениями в правилах регистрации самоходных машин вряд ли удастся, необходимо навести порядок в сфере оборота мотовездеходной техники.

«Проблема неучтённой и незарегистрированной техники — это проблема тех, кто проверяет, — убеждён законодатель. — Минсельхоз не может организовать контроль за использованием данного вида техники, это несвойственная для ведомства задача».

Депутат предложил поручить МВД контроль за внедорожными средствами передвижения.

«Если говорить о квадроциклах и снегоходах, то контролем за постановкой на учёт техники и правилами её использования должны заниматься профессионалы, а именно ГИБДД», — подчеркнул он.

К самоходным машинам относятся такие виды техники: