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Скончался российский актер Максим Браматкин. Ему был 41 год

14:39 10.01.2021 Фото: kino-teatr.ru
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Он снимался в фильме Николая Лебедева «Звезда». В его фильмографии несколько десятков сериалов, в числе которых «Девять жизней Нестора Махно», «Небо в огне», «Простые истины», «Дело чести» и другие.

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Российский актер умер в 41 год
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Скончался российский актер Максим Браматкин. Ему был 41 годНа 102 году умер последний из создателей советской атомной бомбы физик Исаак ХалатниковЕщё 632 новостей

Российский актер театра и кино Максим Браматкин умер в 41 год. Об этом в Facebook сообщил режиссер Донатас Грудович.

«Умер мой любимый друг Максим Браматкин. В телефоне от него непрочитанное сообщение: „C новым годом, извини — я спал“. Самое страшное — предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него. <…> Старость — это когда ходишь на кладбище к друзьям», — написал Грудович.

Режиссер отметил, что за последние годы они с Браматкиным сняли четыре фильма. О причине смерти он не сказал ничего. По данным из открытых источников, актер скончался от гипертонического криза.

Максим Браматкин снимался в фильме Николая Лебедева «Звезда». В его фильмографии несколько десятков сериалов, в числе которых «Девять жизней Нестора Махно», «Небо в огне», «Простые истины», «Дело чести» и другие.

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