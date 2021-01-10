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Новый рекорд: Выиграл 58 млн рублей в лотерею "Рапидо" житель Сибири 8 января 2021

17:30 10.01.2021 Фото: pixabay.com
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Счастливчик купил билет за 2 000 рублей в мобильном приложении. Он сделал развернутую ставку, благодаря чему его выигрыш увеличился.

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Выигрыш отправился в Омск

Совсем недавно в лотерее «Рапидо» был установлен рекорд: разыгран суперприз, составлявший 33 521 439 рублей. Это случилось 13 декабря 2020 года и было на тот момент крупнейшим выигрышем за всю семилетнюю историю лотереи.

И вот этот рекорд был побит 8 января 2021 года. Да ещё как побит! Участник из Омска поставил новый рекорд, став обладателем суперприза размером 56 617 700 рублей. Счастливчик купил билет за 2 000 рублей в мобильном приложении. Он сделал развёрнутую ставку, благодаря чему его выигрыш возрос до 58 117 700 рублей.

Источник: Столото

2020 выигрыш декабрь лотерея омск рекорд
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