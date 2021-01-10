Кому уже точно повысили детское пособие и очень существенно на детей в России - названы категории мам

Минтруда организовал работу по подготовке законопроекта по повышению максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Несмотря на мужественную профессию, такие женщины все равно остаются матерями

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова заявила, что ведомство предлагает повысить пособия по уходу за ребенком для женщин-военнослужащих.

Шевцова отметила, что с подачи оборонного ведомства, Минтруда организовал работу по подготовке законопроекта по повышению максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

«Размер указанной выплаты для женщин-военнослужащих с нынешних 13 504 рублей возрастет до 27 984,66 рубля», — сказала замглавы ведомства.

По ее словам, эту инициативу также распространят на женщин, которые проходят службу во всех силовых структурах. Таким образом, отметила она, Минобороны выступило автором инициативы масштаба значительно более широкого, чем ведомственный, передает "Красная звезда".

Ранее сообщалось, что Министерство труда и соцзащиты разместило на портале проектов нормативных правовых актов законопроект, где предлагает повысить максимальный размер пособия по уходу за ребенком для женщин — военнослужащих по контракту.