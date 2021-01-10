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В массовом ДТП пострадали ребенок и две женщины на выезде из Новосибирска

15:29 10.01.2021 Фото: АСТ-54
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На месте работают пожарные и медики. Одну пострадавшую зажало в автомобиле. ДТП произошло на омской трассе у завода "Марс".

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На месте дорожной аварии работают пожарные и "скорая"

ДТП с пострадавшими произошло на выезде из Новосибирска днем 10 января.

На Омской трассе у завода "Марс" столкнулись четыре автомобиля. Как передает АСТ-54, в аварии пострадали три человека: ребенок и две женщины, одну из которых зажало в салоне.

На месте работают пожарные и "скорая". Подробности уточняются.

ДТП зажало пожарные пострадали столкнулись четыре автомобиля
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