В массовом ДТП пострадали ребенок и две женщины на выезде из Новосибирска

15:29
10.01.2021
Фото: АСТ-54
На месте работают пожарные и медики. Одну пострадавшую зажало в автомобиле. ДТП произошло на омской трассе у завода "Марс".
ДТП с пострадавшими произошло на выезде из Новосибирска днем 10 января.
На Омской трассе у завода "Марс" столкнулись четыре автомобиля. Как передает АСТ-54, в аварии пострадали три человека: ребенок и две женщины, одну из которых зажало в салоне.
На месте работают пожарные и "скорая". Подробности уточняются.
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