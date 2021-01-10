В массовом ДТП пострадали ребенок и две женщины на выезде из Новосибирска

На месте работают пожарные и медики. Одну пострадавшую зажало в автомобиле. ДТП произошло на омской трассе у завода "Марс".

На месте дорожной аварии работают пожарные и "скорая"

ДТП с пострадавшими произошло на выезде из Новосибирска днем 10 января.

На Омской трассе у завода "Марс" столкнулись четыре автомобиля. Как передает АСТ-54, в аварии пострадали три человека: ребенок и две женщины, одну из которых зажало в салоне.

На месте работают пожарные и "скорая". Подробности уточняются.