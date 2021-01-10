Как вырастут зарплаты учителей в 2021 году: кого ждет повышение

Правительство решило стимулировать педагогов, а потому властям субъектов предоставили право на обеспечение соответствующих доплат к окладам – их назвали компенсационными или стимулирующими.

На данный момент оплата учителей из Москвы и регионов может отличаться в 2 раза

Российских педагогов относят к категории граждан, обладающих невысокими доходами. Зарплаты московских учителей достигают отметки в 60 тысяч рублей, однако, это – пожалуй, исключение, поскольку средний доход педагогов в целом в нашей стране едва превышает уровень в 30 тысяч.

С чем столкнется сфера образования в 2021-м? На какой рост зарплат можно рассчитывать российским учителям в наступившем году? Ответы на эти и другие вопросы – в материале информационного портала «Пронедра».

Зарплаты учителям будут начислять по-новому в 2021 году

9 ноября 2020 г. российские парламентарии приняли закон, регламентирующий новый порядок начисления зарплат сотрудникам бюджетной отрасли. Граждане России, представляющие сферу образования, разумеется, – в их числе.

В процессе расчета заработков педагогов в России будут прибегать отныне к дифференцированному подходу: ставки будут различаться в зависимости о муниципальной юрисдикции.

Правительство решило стимулировать педагогов, а потому властям субъектов предоставили право на обеспечение соответствующих доплат к окладам – их назвали компенсационными или стимулирующими. Непосредственно размер оклада российского педагога должен быть не ниже 70-ти процентов от величины выплачиваемых средств.

Какие аргументы приводят депутаты Госдумы России?

Чиновники рассчитывают на то, что система таким образом будет отныне единой для всех российских регионов, а самое главное, она станет более прозрачной.

Благодаря новому механизму парламентарии надеются выйти на заметное сокращение того колоссального разрыва, который наблюдается в настоящее время в доходах столичных и петербуржских учителей, и педагогов, работающих в других субъектах нашей страны.

На практике же изменения предполагают следующие моменты: если в Екатеринбурге или Самаре зарплата учителя достигала ранее 25 000 рублей, и ему можно было рассчитывать на получение ежемесячной доплаты не более двух-трех тысяч рублей, то с 2021 года суммарный доход педагога за месяц может увеличиться до уровня от 40 до 50 тысяч.

Последние новости о повышении зарплат учителям в России в 2021 году

В минувшем 2020-м зарплаты педагогов проиндексировали 1 октября. Оклады российских учителей выросли тогда на три процента.

В 2021-м индексация заработных плат педагогов состоится 1 февраля, и выплаты увеличатся на 4,5 процента.

Уточним, что в 2012 году президент России инициировал программу, ориентированную на повышение престижа сотрудников образовательной сферы. Она предполагает, что до 2025 года доходы педагогов вырастут до отметки среднего заработка по государству.