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Как вырастут зарплаты учителей в 2021 году: кого ждет повышение

16:49 10.01.2021 Фото: pixabay.com
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Правительство решило стимулировать педагогов, а потому властям субъектов предоставили право на обеспечение соответствующих доплат к окладам – их назвали компенсационными или стимулирующими.

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На данный момент оплата учителей из Москвы и регионов может отличаться в 2 раза

Российских педагогов относят к категории граждан, обладающих невысокими доходами. Зарплаты московских учителей достигают отметки в 60 тысяч рублей, однако, это – пожалуй, исключение, поскольку средний доход педагогов в целом в нашей стране едва превышает уровень в 30 тысяч.

С чем столкнется сфера образования в 2021-м? На какой рост зарплат можно рассчитывать российским учителям в наступившем году? Ответы на эти и другие вопросы – в материале информационного портала «Пронедра».

Зарплаты учителям будут начислять по-новому в 2021 году

9 ноября 2020 г. российские парламентарии приняли закон, регламентирующий новый порядок начисления зарплат сотрудникам бюджетной отрасли. Граждане России, представляющие сферу образования, разумеется, – в их числе.

В процессе расчета заработков педагогов в России будут прибегать отныне к дифференцированному подходу: ставки будут различаться в зависимости о муниципальной юрисдикции.

Правительство решило стимулировать педагогов, а потому властям субъектов предоставили право на обеспечение соответствующих доплат к окладам – их назвали компенсационными или стимулирующими. Непосредственно размер оклада российского педагога должен быть не ниже 70-ти процентов от величины выплачиваемых средств.

Какие аргументы приводят депутаты Госдумы России?

Чиновники рассчитывают на то, что система таким образом будет отныне единой для всех российских регионов, а самое главное, она станет более прозрачной.

Благодаря новому механизму парламентарии надеются выйти на заметное сокращение того колоссального разрыва, который наблюдается в настоящее время в доходах столичных и петербуржских учителей, и педагогов, работающих в других субъектах нашей страны.

На практике же изменения предполагают следующие моменты: если в Екатеринбурге или Самаре зарплата учителя достигала ранее 25 000 рублей, и ему можно было рассчитывать на получение ежемесячной доплаты не более двух-трех тысяч рублей, то с 2021 года суммарный доход педагога за месяц может увеличиться до уровня от 40 до 50 тысяч.

Последние новости о повышении зарплат учителям в России в 2021 году

В минувшем 2020-м зарплаты педагогов проиндексировали 1 октября. Оклады российских учителей выросли тогда на три процента.

В 2021-м индексация заработных плат педагогов состоится 1 февраля, и выплаты увеличатся на 4,5 процента.

Уточним, что в 2012 году президент России инициировал программу, ориентированную на повышение престижа сотрудников образовательной сферы. Она предполагает, что до 2025 года доходы педагогов вырастут до отметки среднего заработка по государству.

зарплаты повышение регионы учителя
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