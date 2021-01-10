Новые жертвы коронавируса: Сколько скончалось и заболело за сутки на 10 января 2021 в Новосибирской области

Всего в регионе сделано 1 099 953 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 3 179 жителей региона, в ковидных госпиталях - свыше 1500 пациентов.

За сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели ещё 140 человек

По данным оперативного штаба, на утро 10 января в Новосибирской области зарегистрировано 29 338 случаев COVID-19 (+140 за сутки), в том числе у 1 687 детей. 25 734 человека выписаны с выздоровлением (+111 за сутки).

Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 56 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года и женщины в возрасте 68 лет, 73 года, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 047 человек.

В отделениях интенсивной терапии находится 170 человек. На ИВЛ – 18 пациентов.

Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 524.

В больницы районов области госпитализированы 1 026 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 099 953 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3 179 жителей региона, 86 306 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки на 10 января в Бердске выявили еще 6 заразившихся. Всего в городе зарегистрировано 1119 случаев коронавирусной инфекции.