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Что категорически запрещено делать в Страшной день 11 января 2021 года. За кого обязательно нужно помолиться сегодня?

22:00 10.01.2021 Фото: pixabay.com
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Детей 11 января особенно берегли. Не выпускали их из дома, потому что считали, что на них нечисть охотится.

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Рождественские святки продолжатся, поэтому день отлично подходит для ворожбы

11 января церковь почитает память 14 000 убитых при царе Ироде младенцев. Этот эпизод новозаветной истории описывается в Евангелии от Матфея. Рождественские святки продолжатся, поэтому день отлично подходит для ворожбы. В народе верили, что 11 января гадания будут правдивыми и помогут приоткрыть завесу будущего.

Детей 11 января особенно берегли. Не выпускали их из дома, потому что считали, что на них нечисть охотится. Грудным деткам в колыбель клали сухой цветок чертополоха. Ещё в качестве оберега использовали предметы из железа (серп, топор, молот). Их в Страшной день под люльку клали заботливые родители. С утра было принято ходить в церковь, чтобы помолиться за детей.

Источник: izvmor.ru

11 января 2021 дети запреты дня осторожность Страшной день
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