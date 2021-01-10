Что категорически запрещено делать в Страшной день 11 января 2021 года. За кого обязательно нужно помолиться сегодня?

11 января церковь почитает память 14 000 убитых при царе Ироде младенцев. Этот эпизод новозаветной истории описывается в Евангелии от Матфея. Рождественские святки продолжатся, поэтому день отлично подходит для ворожбы. В народе верили, что 11 января гадания будут правдивыми и помогут приоткрыть завесу будущего.
Детей 11 января особенно берегли. Не выпускали их из дома, потому что считали, что на них нечисть охотится. Грудным деткам в колыбель клали сухой цветок чертополоха. Ещё в качестве оберега использовали предметы из железа (серп, топор, молот). Их в Страшной день под люльку клали заботливые родители. С утра было принято ходить в церковь, чтобы помолиться за детей.
Источник: izvmor.ru