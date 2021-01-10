Что категорически запрещено делать в Страшной день 11 января 2021 года. За кого обязательно нужно помолиться сегодня?

Детей 11 января особенно берегли. Не выпускали их из дома, потому что считали, что на них нечисть охотится.

Рождественские святки продолжатся, поэтому день отлично подходит для ворожбы

11 января церковь почитает память 14 000 убитых при царе Ироде младенцев. Этот эпизод новозаветной истории описывается в Евангелии от Матфея. Рождественские святки продолжатся, поэтому день отлично подходит для ворожбы. В народе верили, что 11 января гадания будут правдивыми и помогут приоткрыть завесу будущего.

Детей 11 января особенно берегли. Не выпускали их из дома, потому что считали, что на них нечисть охотится. Грудным деткам в колыбель клали сухой цветок чертополоха. Ещё в качестве оберега использовали предметы из железа (серп, топор, молот). Их в Страшной день под люльку клали заботливые родители. С утра было принято ходить в церковь, чтобы помолиться за детей.

Источник: izvmor.ru