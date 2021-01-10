Коронавирус пошел на спад: выявили минимальное за вторую волну число заразившихся за сутки на 10 января в России

Впрочем, эксперты предупреждают, что пик пандемии еще не пройден. В каких регионах остается высокий уровень заражения, а в каких он падает?

В России за сутки выявили 22 851 случай коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 22 851 новый случай COVID-19, сообщили 10 января в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Это минимальный показатель с 19 ноября, хотя специалисты связывают снижение заболеваемости с уменьшением числа тестов в новогодние праздники и предупреждают, что пик пандемии еще не пройден. Накануне сообщалось о 23 309 новых случаях COVID-19. Темп прироста остается на уровне 0,7 процента.

Умерли за сутки 456 человек, выписались из больниц — 24 080.

Новые случаи выявили в 83 регионах. Прироста заболеваемости нет в Ненецком автономном округе и уже третий день подряд — на Чукотке.

В Москве зафиксировали 4216 новых случаев (почти на 700 меньше, чем днем ранее), в Санкт-Петербурге — 3010, в Подмосковье — 1292, в Нижегородской области — 472, в Воронежской — 390, в Ростовской — 389, в Свердловской — 387, в Красноярском крае — 318, в Вологодской области — 304.

Меньше всего инфицированных выявили за сутки в Еврейской автономной области (12), Магаданской области (24) и Туве (27).

Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 3 401 954, умерли за все время 61 837 человек, вылечились — 2 778 889.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 87,5 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса, их число уже приближается к 90 миллионам. Умерли 1,9 миллиона человек. Больше всего заболевших в США — 21,4 миллиона, затем следуют Индия и Бразилия.

Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.