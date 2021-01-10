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Имена погибших во время пожара в нелегальном доме престарелых. Соседи не знали о стариках

17:44 10.01.2021 Фото: pixabay.com
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После тушения пожара в частном пансионате в Тюменской области были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста.

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Местные жители не знали, что в доме находится много стариков

При пожаре в нелегальном доме престарелых под Тюменью в поселке Боровский погибли семь пожилых людей, некоторым было больше 70 лет. Список погибших опубликовал «Пятый канал»

Нефедов Г. — 1953 года рождения;

Лапшина Г. —1937 года рождения;

Черявко Г. — 1947 года рождения;

Карманов Г. — 1966 года рождения;

Герасименко Г. — 1947 года рождения;

Ермаков А. — 1959 года рождения;

Порошин — 1959 года рождения.

Пожар начался с внутридворовых территорий — беседка или мангальная зона. Затем огонь перекинулся на баню, которая сгорела почти полностью. По словам местных жителей, никто из них не догадывался, что внутри находилось так много стариков. Соседи рассказали, что видели летом один раз пожилых людей, играющих в карты. А еще зимой, когда они разогревали в больших кастрюлях еду или кипятили воду.

Хозяйку нелегального пансионата, по данным регионального Следственного комитета, задержали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Кроме того, произошедшие события следствием дополнительно квалифицированы по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Напомним, 9 января 2021 года после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района, были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста.

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