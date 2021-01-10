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Пострадали 5 человек в серьезном ДТП на трассе Р-255. Спасатели "вырезали" заблокированного водителя в Новосибирской области

17:05 10.01.2021 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Специалисты МЧС России оперативно отключили автомобильные аккумуляторы и смыли разлитое топливо с проезжей части, чтобы из-за искры или других факторов также не произошло возгорания.

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Бригады медиков оказали первую помощь на месте событий

В Новосибирской области на федеральной трассе 10 января пожарные МЧС России приняли участие в ликвидации последствий столкновения двух легковых автомобилей. Оперативные и слаженные действия специалистов чрезвычайного ведомства, ГИБДД и скорой помощи позволили своевременно оказать помощь пострадавшим и ликвидировать последствия происшествия на трассе. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС в воскресенье.

Экстренные службы прибыли на место происшествия в течение десяти минут после поступления сообщения о столкновении двух легковых автомобилей на 123 километре участка трассы Р-255 вблизи населенного пункта Егоровка Болотнинского района.

Первым делом спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента произвели деблокировку водителя иномарки. Одновременно с этим специалисты МЧС России оперативно отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы не допустить возможность возгорания электропроводки. Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства произвели смыв разлитого топлива с проезжей части, чтобы из-за искры или других факторов также не произошло возгорания.

По оперативной информации пострадали пять человек. Бригады медиков оказали первую помощь на месте событий и госпитализировали пострадавших с ушибами и травмами различной степени тяжести в центральную районную больницу города Болотное Новосибирской области.

Спустя полчаса все аварийно-спасательные работы завершены, движение по федеральной трассе не перекрывалось.

На ликвидацию происшествия реагировали специалисты пожарно-спасательной части № 52 Болотнинского района, экипаж ГИБДД и две бригады скорой медицинской помощи.

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